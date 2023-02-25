疏伐竹林獎勵 解決無竹

根據林業統計資料顯示，國產竹材的年產量曾高達三二○萬支，但從二○一六年開始直線下滑，二○一八年後甚至連續三年出產不到百萬支竹材，導致下游產業無竹可用。為此，農委會發布原保地竹林更新獎勵作業規範，輔導原住民在原保地的竹林執行伐採作業，不但能領取竹林更新獎勵金三萬元，也可從竹材生產獲取利潤。

林務局表示，竹林經營須透過伐採老竹，始能促進更新，因竹林生長快速，四年生的竹材即可伐採利用，若老竹未適時伐採，將導致竹林生長衰敗、水土保持衰退，對國土保安與碳吸存來說，都是負面影響。

不過「原住民保留地禁伐補償條例」在二○一六年上路後，不少竹農擔心一旦疏伐竹林，將無法滿足「禁伐補償條例」中「竹木覆蓋率七成」的條件，導致無法領取補償金，因此無意願疏伐竹林，國產竹林的年產量逐年下滑。

林務局強調，原保地範圍內公告禁伐區域竹林，現有「禁伐補償條例」提供補償金，只要原保地竹農願意疏伐竹林、生產竹材，竹林所有人就可申請與補償金同樣額度的竹林更新獎勵金，每年每公頃三萬元，即日起至四月底止開放申請。