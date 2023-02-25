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監測缺藥平台 無法提前預警

聯合報／ 記者陳雨鑫沈能元／台北報導

缺藥危機連環爆，已從社區藥局延燒醫院，健保署昨拋出統一採購，希望為取得困難藥品找到解方。其實，衛福部食藥署早在民國一○五年就設立「藥品資訊供應平台」，強調即時掌握缺藥訊息，此時無法提前預警，避免缺藥危機擴大，引發質疑。食藥署藥品組科長楊博文表示，已提前布局，但部分藥品需求量大增，導致缺貨。

楊博文表示，許多藥品不是「缺藥」，而是「缺貨」，像退燒藥乙醯胺酚，國內缺特定品牌藥品，但還是有其他含乙醯胺酚藥品。缺貨也可能是廠商調度藥物問題，食藥署僅能呼籲廠商盡可能均衡鋪貨。

楊博文表示，藥品資訊供應平台由醫事人員回報，食藥署也有主動出擊機制，去年五、六月疫情大爆發，即預測退燒藥、呼吸道相關藥物用量增加，緊急與國內藥廠聯繫，拉高生產量。指揮中心去年十月起陸續宣布解封措施，也有提高呼吸道藥物產量，只是沒想到因需求量大增，還是缺貨。

中華民國醫師公會全聯會理事長周慶明表示，缺藥平台很難快速讓第一線掌握缺藥訊息，醫院有七成藥品受到合約保障，但診所、藥局沒有這項保障機制，要靠自己自力更生。

周慶明建議應由政府整合診所電腦系統，當政府監測缺藥，直接冒出警示，即時調配。也建議，大量囤藥的醫院，應在適時釋出藥物，由政府協助調度。

「缺藥絕對是國安問題。」新光醫院副院長洪子仁表示，食藥署與健保署都該未雨綢繆，監測到國際供應鏈異常、替代性少的藥品，啟動「戰備」庫存的機制，健保署統一採購儲備，配發給醫療院所。

食藥署 健保 醫師

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