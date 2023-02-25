減輕照顧者負擔 2項長照服務 免費申請

長照悲歌源自家庭照顧者壓力過大，為減輕照顧負荷，衛福部長照司昨宣布，即日起家庭照顧者經家照專員評估後，使用「到宅照顧技巧指導」及「轉介個別心理輔導、諮商服務」兩項服務免除自負額，意謂可免費使用；為鼓勵低收、中低收入戶外出參與家庭照顧者活動，補助每趟一五○元交通費。

民眾申請長照服務，依身分別收取部分負擔，低收入戶免自負額，中低收入戶收取百分之五，一般戶百分之十六，由於照顧者往往不會為自己花錢放鬆壓力，長期累積，影響身心甚鉅。為鼓勵照顧者使用長照服務，衛福部長照司「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」，放寬「到宅照顧技巧指導」及「轉介個別心理輔導、諮商服務」，若有需求，一律免除部分負擔，免費使用。

衛福部長照司簡技余依靜表示，照顧技巧補助每人每年十二小時、每小時五百元，過去一般戶每小時需自付八十元。心理輔導諮商補助九堂、每堂兩千元，過去一般戶每次自付三二○元。去年統計，兩項服務超過四千兩百人次使用，今年取消自負額後，預估使用人數將提升。

另為鼓勵照顧者踴躍外出，參與家照活動，長照司也補助低收、中低收入戶每趟一五○元交通費。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，長照悲劇許多發生在「非自願性案主」，這類照顧者約百分之三，即使照顧工作再累，也不願花錢參加活動、心理協談，但透過協助可改善許多照顧問題，如被照顧者不斷漏尿，照顧者則不斷洗床單，若運用免費到宅指導包尿布，即可改善。長照司看見非自願性案主需求，值得肯定。

陳景寧也建議，目前長照服務使用涵蓋率達七成，各縣市政府應分析，在照顧管理評估量表（ＣＭＳ）中，有多少是高負荷照顧者及高風險族群，才能進一步針對潛在危險家庭，給予技術指導、心理協談，評估喘息服務並考慮開放免自負額。