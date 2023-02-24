機捷旅運量大的11車站 即日起電扶梯恢復全日開啟

新冠疫情發生後，桃園大眾捷運公司推動車站離峰時段節能措施，就有網友PO文說，日前在桃園高鐵站，看到韓國旅客吃力地搬著行李箱，覺得丟臉丟到國外。桃捷公司表示，即日起，桃園機場捷運11站恢復電扶梯全日開啟。

11站包括運量大的車站A1、A2、A3、A7、A8、A9、A12、A13、A18，以及高揚程車站A4及A21。

桃捷公司觀察入出頻繁的國境A12第一航廈站、A13第二航廈站及A18高鐵站108年平均日運量，A12站均日量9312人次、A13站9012人次、A18站7253人次；再以111年10月13日邊境開放後的近4個月，另外觀察112年的2月1日至2月23日平均日運量，A12站5840、A13站5021人、A18戰6870人次，搭乘人次緩步上升中。

為兼顧服務乘客和響應政府節能政策，桃捷公司即日起調整節能措施如下：

一、旅運量大的車站，恢復電扶梯全日開啟。二、旅運量較低的車站維持尖峰時刻開啟，其餘時間節能關閉。不在此波恢復電扶梯全日開啟的其他10處車站，持續滾動式檢討，適時調整，以提供更優質的旅客服務。桃捷公司說明「高揚程」為電梯業專業用語，意思是垂直高度比較高、電梯慢，要民眾耐心等候。