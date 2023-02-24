快訊

生活極奢華！遭碎屍香港名媛是天王嫂閨密 生前是郭富城豪宅常客

PLG／林志傑關鍵三分球 勇士退夢想家收平隊史8連勝

機捷旅運量大的11車站 即日起電扶梯恢復全日開啟

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃捷公司即日起機捷11個運量比較大的車站恢復電梯全日開啟。圖／桃園大眾捷運公司提供
桃捷公司即日起機捷11個運量比較大的車站恢復電梯全日開啟。圖／桃園大眾捷運公司提供

新冠疫情發生後，桃園大眾捷運公司推動車站離峰時段節能措施，就有網友PO文說，日前在桃園高鐵站，看到韓國旅客吃力地搬著行李箱，覺得丟臉丟到國外。桃捷公司表示，即日起，桃園機場捷運11站恢復電扶梯全日開啟。

11站包括運量大的車站A1、A2、A3、A7、A8、A9、A12、A13、A18，以及高揚程車站A4及A21。

桃捷公司觀察入出頻繁的國境A12第一航廈站、A13第二航廈站及A18高鐵站108年平均日運量，A12站均日量9312人次、A13站9012人次、A18站7253人次；再以111年10月13日邊境開放後的近4個月，另外觀察112年的2月1日至2月23日平均日運量，A12站5840、A13站5021人、A18戰6870人次，搭乘人次緩步上升中。

為兼顧服務乘客和響應政府節能政策，桃捷公司即日起調整節能措施如下：

一、旅運量大的車站，恢復電扶梯全日開啟。二、旅運量較低的車站維持尖峰時刻開啟，其餘時間節能關閉。不在此波恢復電扶梯全日開啟的其他10處車站，持續滾動式檢討，適時調整，以提供更優質的旅客服務。桃捷公司說明「高揚程」為電梯業專業用語，意思是垂直高度比較高、電梯慢，要民眾耐心等候。

桃捷 機場捷運

延伸閱讀

中央1200票證補助90%不含機捷 桃市府不高興了

北北基桃1200月票 桃園盼機捷納中央補助

竹市關埔空橋4期計畫出爐 居民盼慈雲路空橋加寬增電梯

大樓公設電比家用高 新北免費健檢、補助最高30萬改造

相關新聞

228連假國道7大壅塞路段一次看 國5清晨5點開始塞

今天為228連假最後一天上班日，各地傍晚陸續湧現返鄉車潮。高速公路局表示，明天連假首日國道南向交通量約為年平均平日1.5...

228連續假期登場 國道5處服務區紅斑馬機動服務

有鑑於228連續假期，國道恐現車潮，為維護民眾用路安全，國道公路警察局於中壢、泰安、新營、清水、蘇澳等5處服務區，設有「...

228連假出門遠遊注意車況 清水服務區設機動服務站

明天就是228連假，不少民眾選擇開夜車上路，避開塞車時段，國道警察第七大隊提醒，國道車速快，駕駛應避免疲勞駕駛，行駛前做...

缺藥浪潮來襲尋解方 醫、藥界有志一同均提「這方法」

近期國內抗生素、軟便劑缺貨，引發社會關注。健保署長石崇良提出「地板價」概念，預計今年實施。藥師公會全聯會理事長黃金舜說，...

白肉雞也拉警報 農委會：特定部位肉3月底有缺口 將進口因應

除了缺蛋以外，國產白肉雞也拉警報，受禽流感疫情影響，白肉雞雛雞從2月19日起，雛雞參考價格每隻36元，為歷史新高；產業憂...

用量少、取得困難藥品統一採購 健保署：兒童用藥優先

近日國內爆發抗生素、軟便劑等藥品缺藥潮，外界擔憂缺藥情形擴大。健保署長石崇良說，如果是用量少、取得困難的藥品，如兒童用藥...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦