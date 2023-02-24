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「霹靂超先天路跑」集結北中南三地冒險者起跑 加碼回饋禮報名3月9日截止

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
霹靂超先天路跑台南場路線圖。霹靂多媒體提供
霹靂超先天路跑台南場路線圖。霹靂多媒體提供

「PILI RUN霹靂超先天路跑」報名進入最後倒數，再度加碼釋出回饋禮，只要在3月3日(五)前完成報名繳費，不用抽獎，即可獲得市值1,180元的霹靂托特包。本次路跑共有北中南三場，分別是台中場6月11日(日)、新北場6月18日(日)、台南場7月2日(日)三地。廣邀跑友一起進入《霹靂》劇集的掌中江湖世界，與素還真、一頁書、葉小釵一同探查情報。

臺灣防疫的口罩政策於日前正式鬆綁，民眾開始期待回歸往日生活，除了增加旅行、外食聚餐行程之外，戶外活動的安排也隨之增加。霹靂超先天路跑規劃為趣味性路跑，希望呼籲全民運動外，也有多項趣味活動，包括經典角色打卡點、精彩操偶及cosplay表演、霹靂歌手同歡、趣味市集等，充滿多元有趣活動，即日起至3月9日報名截止。

精美物資包將於活動開始前寄出，共分為3種先天修煉秘方加持物資包，有初入江湖「練氣期全物資」，售價980元，除了基本號碼牌，還有完賽正面、物資夾鏈袋、選手手冊，也有紀念上衣、限定浴巾、便條紙、撲克牌、鑰匙圈等；「金丹期全物資」售價1580元，升級擁有Q版抱枕、滑鼠桌墊、手機支架、壓克力牌等；「大乘期全物資」售價1980元，將會獲得1組3入霹靂造型限定微型積木，物資包內容豐富。

這三場路跑活動主打不限時低里程數的布袋戲嘉年華，號召北中南冒險者相聚首，隨家喻戶曉的素還真展開全新征程(報名網址：https://ctrun.tw/fh0702)。

霹靂超先天路跑練氣期全物資。霹靂多媒體提供
霹靂超先天路跑練氣期全物資。霹靂多媒體提供
霹靂超先天路跑金丹期全物資。霹靂多媒體提供
霹靂超先天路跑金丹期全物資。霹靂多媒體提供
霹靂超先天路跑大乘期全物資。霹靂多媒體提供
霹靂超先天路跑大乘期全物資。霹靂多媒體提供
霹靂超先天路跑台中場路線圖。霹靂多媒體提供
霹靂超先天路跑台中場路線圖。霹靂多媒體提供
2023霹靂超先天路跑共有三個場次。霹靂多媒體提供
2023霹靂超先天路跑共有三個場次。霹靂多媒體提供
霹靂超先天路跑新北場路線圖。霹靂多媒體提供
霹靂超先天路跑新北場路線圖。霹靂多媒體提供

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