爛尾樓、無預警歇業頻傳 消基會籲落實履約擔保條款 

近年爛尾樓、無預警停業商家頻傳。消基會今表示，去年新北市樹林區的爛尾樓事件，以及今年農曆年前補習班無預警停止授課爭議後，消基會從1月12日至2月9日短短不到一個月，已接獲41名受害消費者書面申訴。消基會強調，屢約擔保條款形同具文，部分產業未落實，消保處多次發文行政院消保處緊盯履約保證制度，但近3年來仍原地踏步。

消基會表示，新北樹林區「凱旋大苑」預售案於去年10月31日驚爆爛尾樓，建商稱因流動資金不足，暫時停工，信託專戶餘額約7千萬，該公司並於11月1日宣布解散，連鎖補習班「英代外語」則是在農曆年前無預警通知學員不再提供授課服務，受害學員至少200人。消基會從今年1月12日起陸續接到受害消費者電話反應及書面申訴，到2月9日止，目前已獲41人書面申訴。

這些都非特例，消基會說，多年來一再預警「預付型消費」模式，若無完善的履約擔保制度配套，在各行各業都很可能發生無預警歇業的狀況，犧牲的都是消費者的權益。

消基會指出，檢視目前各類預付型交易定型化契約應記載及不得記載條款規定，辦理履約擔保的方式包括銀行履約保證、提撥專款入信託帳戶、同業互保、公會連保、履約保證保險以及由主管機關許可之履約保證方式等，但實施效益相當有限，形同具文，對消費者權益保障仍為不足。

為此，消基會於2020年三度函文消保處，徵詢各定型化契約應記載及不得記載事項履約保證制度的執行及稽查情形，消保處8月回覆稱「本處前要求各中央主管機關陳報107年及108查核結果。經審視各中央主管機關所陳報之查核結果報告，仍有部分產業未完全落實『履約擔保機制』」由此可見，消保處、目的事業主管機關及各地方主管機關對預付型交易的企業是否有規定為消費者提供一定履約擔保方式完全沒掌握，查核檢查機制幾近闕如。

消基會批評，依然有業者無完全落實履約擔保機制而倒閉、消費者收不到退款，至今消保處及各目的事業主管機關仍視若無睹，任業者倒閉，消費者求償無門的事件一再重演，呼籲消保處應發動22縣市政府主管機關定期針對27類應提供履約保證的企業經營者，進行徹底的查核行動，並公開揭露查核結果，讓消費者得知悉預付型交易型態的業者，有無依法提供履約擔保？提供擔保的方式為何？是否足以保障消費者的權益？