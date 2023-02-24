無核廢料、防缺電 楊文科拋研究推動「小型核電廠」

大新竹地區坐擁新竹科學園區，缺水缺電議題備受關注。新竹縣長楊文科今天受訪時拋出竹縣府將研究推動「小型核電廠」，他今晚表示，像是歐洲等國家都有使用小型核電廠，這樣的小型模組優點沒有核廢料、占地不大，也認為政府雖聲稱台灣不會缺電，但仍要未雨綢繆，將著手研議。

新竹地區近來降雨不明顯，攸關竹科用水的寶二水庫蓄水量下滑至74.1%。楊文科說，中央相當重視新竹縣的水電供應，用水部分，「桃園-新竹備援管線」已在前年底啟用，可從石門水庫跨區調度支援新竹地區，北水南送用水最高每日可達20萬噸。

楊文科也提到，水利署北區水資源局為提升新竹地區供水穩定，已啟動「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」，透過備援水管，將石門水庫的原水專管調供至寶山鄉的寶二水庫，預計下半年開工。至於新竹縣汙水處理廠也有再生水，可供應竹科使用。

在缺電議題方面，曾任中科管理局長的楊文科也首度拋出研議推動「小型核電廠」，他表示，科學園區相當適合，目前正在收集相關資料中，這樣小型的核電模組在國外很多地方都有，不僅不必處理核廢料議題，也是穩定的供電來源，將著手研議。

楊文科也提到，小型核電廠已有相關文獻，也有清大教授正在研究，目前科學園區正在招商，如果這樣的研究出來可行，就可以在園區推動設置。並強調小型核電廠沒有核廢料，且占地不大，不僅適合在小城市建置，科技大廠也可以，值得研究推動。