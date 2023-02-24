228連假國道7大壅塞路段一次看 國5清晨5點開始塞

今天為228連假最後一天上班日，各地傍晚陸續湧現返鄉車潮。高速公路局表示，明天連假首日國道南向交通量約為年平均平日1.5倍，7大重點壅塞路段中，國5南向南港至頭城預計清晨5點起出現車潮，一路壅塞至下午4點；國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西也預計上午7點起湧現車流。

高公局表示，明天為228連假首日，預估國道交通量為120百萬車公里，為年平均平日 (88百萬車公里) 1.3倍，其中南向交通量可達67百萬車公里，為年平均平日1.5倍。

高公局預估，明天重點壅塞路段為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統，北向圓山至大華系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰；國5南向南港系統至頭城；國10東向鼎金系統至燕巢系統等路段，西部國道南向建議清晨6點前或中午12點後出發；國5南向建議清晨5點前或傍晚5點後出發。另外，參考過去往花東旅次均較早出發，建議往宜蘭旅次於上午8點後再出發。

路況預報員許文瑜表示，明天北部地區，國5南向南港至頭城預計凌晨5點至下午4點、國1北向圓山至大華上午10點至下午1點、國1南向楊梅至新竹上午7點至下午3點、國3南向土城至關西上午7點至下午2點有車多壅塞情形。

她指出，中部地區國1南向彰化至埔鹽系統上午8點至下午2點、國3南向快官至霧峰系統上午9點至中午12點有車多情形；南部地區國1南向大灣至路竹下午4點至5點、國10鼎金至燕巢系統上午10點至中午12點也將湧現車潮。

高公局表示，明天國道相關疏導措施包括，清晨5點至中午12點封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口、凌晨0點至中午12點封閉國5石碇及坪林南向入口、清晨6點至中午12點西部國道南向高乘載、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0點至清晨5點暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。