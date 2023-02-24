台南第2例登革熱境外移入 外籍學生住院治療中

台南市衛生局今天公布台南市出現今年第2例登革熱境外移入病例，患者是外籍學生，1月至2月間回印尼探親，返抵台南住處後發病通報，目前住院治療中。

台南市政府衛生局今天發布新聞稿，台南市今年第2例登革熱境外移入病例，出現在歸仁區大潭里，是20多歲的外籍學生，1月11日至2月18日回印尼探親，2月18日返台，從桃園國際機場入境，搭乘大眾運輸工具回到台南住處。

這名學生19日出現發燒、倦怠等症狀，自行至診所就醫後返家休養，但症狀未改善，20日至醫院急診，登革熱快篩陽性，21日確診感染登革熱，住院治療中；同住者無疑似症狀。

衛生局已前往病例活動地周邊疫調、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等。衛生福利部疾病管制署資料顯示，台灣今年已有10例登革熱境外移入病例，感染國家主要來自印尼、馬來西亞及菲律賓等東南亞國家。