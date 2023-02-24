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冷氣團襲越晚越冷連假低溫跌破10度 這地區留意雨勢

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
228連假前2天各地寒冷，明天晚間至後天清晨局部地區更有10度以下低溫機率，預計至下周一才會逐漸回溫。本報資料照
228連假前2天各地寒冷，明天晚間至後天清晨局部地區更有10度以下低溫機率，預計至下周一才會逐漸回溫。本報資料照

明天為228連假，中央氣象局表示，今受強烈大陸冷氣團影響，各地越晚越冷，連假前2天各地天氣寒冷，明天晚間至後天清晨局部地區更有10度以下低溫機率，預計至下周一才會逐漸回溫。明北部及東半部地區有局部短暫雨，整體來看，接下來一周雨勢多在北部及東半部地區變化，其他地區為多雲到晴。

氣象預報員趙竑表示，明後天受強烈大陸冷氣團影響，北部、東半部地區迎來降雨，中南部地區為多雲到晴天氣，下周一起冷氣團減弱，環境偏東風，剩東半部地區及北部山區有雨，其他為多雲天氣，並一路持續到下周三。下周四、五另一波東北季風南下，但強度不大，僅北部、東半部地區降雨。

他指出，溫度部分，今入夜越晚越冷，最低溫落在明天晚間至後天清晨，台南以北及宜蘭地區低溫約11至13度，其他地區14、15度，沿海空曠地區更有9度機率；高溫部分，北部地區約13、14度，其他地區約18、19度。下周一起逐漸回暖，各地溫度約20度，部分地區有20度以上機率。下周四受另一波東北季風影響，北部地區低溫約15度，其他地區約16至18度。

趙竑表示，這波強烈大陸冷氣團因水氣較少，降雪機率低，但民眾出遊行經山區仍要留意路面結冰。另外，受冷氣團影響，基隆北海岸、東半部及恆春半島地區要留意強風。下周二連假最後一天西半部及馬祖地區有局部霧恐影響能見度，尤其馬祖地區航班要留意。

冷氣團 低溫 馬祖

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