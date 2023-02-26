冬天就是要泡湯！網議泡湯可以帶來「這些」好處

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「泡湯好處」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大泡湯好處有哪些。冬天低溫特報不斷，不少民眾都會選擇「泡湯」來暖和寒冷的身體，不管是在家中浴缸泡澡，或是在山中風呂泡溫泉，都是身心靈的一大滿足，在泡湯的同時還能夠減輕壓力、改善血液循環，好處多多！

「改善血液循環」皮膚變光滑！網議泡湯「舒緩疼痛」好有效 網友熱議TOP5泡湯好處 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 緩解疲勞

觀察近三個月內網友針對「泡湯好處」相關話題的討論，可以發現「緩解疲勞」受到網友最熱烈的討論。現代人生活工作壓力大，不少人都會藉由泡湯「緩解身體和精神的疲勞」，但也有多位網友提到「其實太累不適合泡溫泉」、「高溫可能會加速消耗能量，會感覺更累」，認為真正能緩解疲勞還是應該多休息、補充睡眠。

NO2. 改善血液循環

溫泉含有豐富的礦物質，可以促進「血液循環」，改善新陳代謝，有網友提到自己的泡湯秘訣是「冷熱交替浸泡」，可以有效促進血液循環；也有不少女性網友分享自己經常泡湯「養顏美容」，藉由加速皮膚的新陳代謝，可以改善肌膚粗糙和角質問題，更在網上分享自己私藏的美人湯口袋名單，引來網友留言「真的！每次泡完湯都覺得皮膚變好」。

NO3. 舒緩疼痛

許多有肌肉痠痛、關節腫脹困擾的網友則認為泡湯可以「舒緩疼痛」，有網友分享自己「膝蓋不舒服，後來連泡三次就舒服了」，也有不少人提到長時間坐辦公室肩頸痠痛，晚上回家都會藉由泡澡「舒緩肌肉痠痛」。但也有醫師提到「急性的肌肉疼痛還是以冰敷為主」，例如肌肉拉傷等症狀就較不建議泡熱水澡。

NO4. 保暖身體

「保暖身體」也是不少人公認的泡湯好處之一，很多網友表示「這天氣好像泡溫泉是最佳休閒活動了」、「寒流天最適合去泡湯」，覺得冬天就是要泡一下湯，但也有人提醒「泡湯前後都要注意保暖」，避免身體溫差過大導致心臟、血管急遽收縮，有醫師贊同回應「還需要避免時間過長及水溫過高」，尤其是年長者與心血管疾病患者則更應多加留意自身的身體狀況。

NO5. 減輕壓力

最後，很多網友則認為泡湯可以「減輕壓力」，放鬆緊張的身體與情緒。有網友平日工作忙碌，假日會特意選擇去「泡溫泉去紓解壓力」，也有網友分享自己「最近情緒不穩定想要找個溫泉好好泡一下，放鬆一下紓解壓力」，底下有網友留言「有美景相伴更舒服」、「泡泡溫泉放鬆自己，心曠神怡也不錯」。看完網友們對「泡湯好處」的討論，你是不是也很想趁天冷趕快去泡湯呢？快去跟你的親朋好友一起分享泡湯的好處，盡情享受沈浸其中的美好吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「泡湯好處」相關討論則數。觀測期間：2022/11/01-2023/02/01，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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