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醫界再提多項藥品取得難 健保藥調價延至3月1日公告

中央社／ 台北24日電

健保藥預算原訂今天公布，健保署長石崇良表示，由於醫界新提出20、30項藥品取得也有困難，已將清單帶回，還需要一點時間重新檢視與計算，因此延後至3月1日公告。

依據「藥費支出目標制」，衛生福利部中央健康保險署每年都會調整健保藥預算。由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，健保藥預算已2年未調整，110及111年合併調整金額為新台幣81.8億元，預計今天公布、4月1日生效，但臨時取消。

石崇良下午接受媒體聯訪表示，目前健保收載約1萬4000多項藥品，原本已經算好，預計調整其中6009項、剩下8000多項不調整，但早上與醫界代表開會，會中醫界代表又提出20、30項藥品取得也有困難。

石崇良表示，之前已說明88項缺藥品項免調整，由於醫界又提出新的清單，包括之前曾通報缺藥的第一線抗生素「安蒙西林」（Amoxicillin）等，已將清單帶回，還需要一些重新檢視與計算，決定延後到3月1日公告。

石崇良強調，這次藥價調整作業，今年首度新增3原則以避免影響藥品供應意願，第1是已低於基本價藥品不調整；第2是調整後藥價低於基本價者最多調整至基本價；第3則是已向食藥署通報經評估確認短缺藥品不調整。

首波名單在3月1日公布後，會有兩週時間讓各界提出意見，並再度調整。石崇良說，最後正式名單會在3月中公告、4月1日生效。

健保 石崇良 疫情

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