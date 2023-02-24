大腸癌療法新曙光　中央大學發展新奈米複合藥物製劑

國立中央大學生醫科學與工程學系教授李宇翔團隊鑽研開發奈米藥物載體，利用結合光敏劑、免疫檢查點抑制劑以及全氟碳化物材料，成功開發新一代奈米雙層複合藥物乳劑。新材料有助於為大腸癌提供有效的光免疫療法，該成果已刊登於國際期刊《化學工程期刊Chemical Engineering Journal》。

大腸癌是全球三大常見腫瘤疾病之一，也是全球癌症死亡第二大主因，台灣大腸癌發生率更是世界第一。教授李宇翔表示， 一直在思考、創造方案來解決臨床問題，認為奈米藥物製劑有望成為可行策略，在於它可與不同的材料或藥物自由組裝，從而增強藥物輸送能力，增加細胞吸收性，也能減少對周圍細胞、器官的損害，達成精準醫療。

李宇翔表示，本次成功開發出一種結合光敏劑，免疫檢查點抑制劑以及全氟碳化物的奈米雙層藥物乳劑（簡稱IPLPND），團隊選用全氟溴辛烷（PFOB）作為全氟碳化物的材料，由於其具備高度的氧氣溶解度，因此亦常被用作為氧氣運載媒體。研究指出，可在腫瘤內部發揮顯著增強的光動力治療效果。

李宇翔指出，本次所開發之IPLPND由於內含PFOB，因此該種奈米藥物載體能自帶氧氣且深入腫瘤內部，進而提供高效光動力治療效果，優異的光治療成效又能促進後續的免疫治療。

中央大學表示，李宇翔團隊投入奈米醫學研究長達10年以上，主要針對癌症與細菌感染治療設計並製作適合的奈米藥物載體，透過不斷修正實驗設計，一次次克服研究難關，最後成功地設計製作出理想的奈米藥物製劑並完成了體內外的驗證研究。

中央大學指出，研究團隊過去也曾針對乳癌等數種癌症，乃至於青春痘、關節植入物細菌感染等多項臨床議題，進行奈米藥物載體設計與製作，未來將朝向更具臨床應用性的工程外泌體材料進行研究與開發。