228連假金山啟動交通疏導 北海岸3替代道路避車潮
228和平紀念日4天連假將屆，金山警分局表示，高速公路交流道及通往北海岸各觀光景點道路也預計出現大量人、車潮，北海岸重要路段機動調整路口號誌，加強指揮引導，並建議三條替代道路避開車潮。
金山警分局表示，北海岸萬金石沿線主要幹道為台2線，為有效疏運及分散車流，建議用路人可依下列替代道路路線行駛，一，往野柳風景區或龜吼漁港民眾，可由台2線玉田路口往基隆方向，左轉行駛山路前往野柳地質公園及海洋世界。
二，從基隆端欲前往法鼓山、中角灣及石門地區民眾，可於萬里區下社路口右轉行駛磺清路前往台2線，以避開金山市區車流。
三，前往金山老街用路人可沿金山區磺清路或環金路轉台2線行駛，以避免行經金山市區道路時間過長。
警方說，基隆往金山方向尖峰時段約為上午10時至下午2時，金山往國道3號、台62線快速道路方向尖峰時段約為下午3時至晚間6時，民眾可參考時間規畫行程，並隨時注意收聽警廣路況報導。
金山警分局長蔣叔君提醒，前往北海岸用路人，應遵守交通號誌及交通稽查人員指揮，金山警分局將持續針對「酒後駕車」、「闖紅燈」、「超速」及「行人路權」、「未依規定配戴安全帽」等重大違規事項強力執法，以確保民眾交通安全。
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