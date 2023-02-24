捕鰻苗結束！8個月鰻苗禁漁期3月1日開始

111年度鰻苗捕撈漁期將在2月28日結束，依「鰻苗捕撈漁期管制規定」，除花蓮縣及台東縣外，其他縣市轄屬的距岸三浬內海域、潮間帶及河口水域到10月31日禁捕，鰻苗禁捕8個月，讓鰻苗得以溯河成長，增裕鰻魚資源。

漁業署表示，從112年3月1起至10月31日禁止捕撈鰻苗，規範對象包括在岸際以「人力」從事捕撈者，及以漁船（筏）於海上捕撈者，違反鰻苗禁漁期規定者，將處台幣3萬元以上、15萬元以下，呼籲全國捕撈鰻苗業者務必遵守規定。

漁業署說，為了讓成鰻得以降海產卵，漁業署已輔導15直轄市及縣（市）政府公告轄屬至少一條河川之中下游流域，全年禁止以任何方式捕撈鰻魚（禁捕鰻魚河川彙整如附表），其中宜蘭縣更公告全縣境內河川全流域禁止捕撈鰻魚，以進行鰻魚資源養護工作。

漁業署表示，目前鰻魚養殖所需的鰻苗需仰賴野生捕撈，為資源保育目的及維持產業永續經營，漁業署協調經濟部在96年10月依「貿易法」公告每年11月至翌年3月禁止鰻線、鰻苗及幼鰻出口。