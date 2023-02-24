格上租車上萬筆個資外洩 公總開罰金額出爐

繼iRent爆發個資外洩，格上租車也被踢爆上萬筆個資外洩。格上租車表示，該出租單為格上Go Smart APP共享車客戶作為個人查詢使用租車紀錄用途，已調整為不完全揭示，並進行加密保護。公路總局表示，先前派員前往該公司稽查，共計1.9萬筆個資外洩，且屆期未提完整改善計畫，祭出10萬元罰鍰，若3月中未改善完成，將按次處以罰鍰。

iRent先前爆出多達40萬筆個資外洩，包含用戶信用卡等資料全被公開，公總共開罰20萬元，並要求限期2月28日前提送完整改正佐證資料。無獨有偶，格上租車近期也被踢爆多達上萬筆個資外洩。

公路總局表示，先前已派員前往格上租車稽查，首次前往確認該公司未採行適當安全措施，致個人資料洩漏，又未訂定完整個人資料檔案安全維護計畫，要求限期改善，近日前往複查發現該公司維護計畫仍不完善，祭出10萬元罰鍰，並要求3月中前提出短中長期完整改善方案，將按次處以罰鍰。

公路總局說明，iRent與格上租車開罰金額差異主要為洩露個資筆數不同，涉及影響程度有差別。後續會持續督促汽車運輸業者落實用戶個資維護及企業社會責任，以保障消費者權益。