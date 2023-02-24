228連假出門遠遊注意車況 清水服務區設機動服務站

明天就是228連假，不少民眾選擇開夜車上路，避開塞車時段，國道警察第七大隊提醒，國道車速快，駕駛應避免疲勞駕駛，行駛前做好車輛維護，避免發生車輛故障等突發狀況；連假期間，第七大隊在清水服務區設置機動服務站，提供用路人第一線服務，快樂出門、平安歸。

國道公路警察局第七公路警察大隊在228連假期間，特別在清水服務區設置機動服務站，提供用路人問路諮詢、受理報案、急難救助、事故處理、交通安全及犯罪預防宣導等服務。

第七大隊呼籲，平時做好車輛定期保養，上路前檢查車況，若行進中發現有異常，應啟亮方向燈，注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員儘速下車到護欄外或安全處所待援，利用1968專線或110通報處理。