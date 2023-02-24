加熱菸審查辦法僅公告7日 藍委批：為菸商利益迴避監督

「菸害防制法修正條文」一月修法通過，將禁止電子煙、納管加熱菸，且加熱菸及加熱器（載具）都需申報並經主管機關審查通過。國民黨立委林為洲今指出，加熱菸的評估審查辦法依法應公告60天，但國健署卻縮短為7天，且在立法院會期前就公告結束，質疑是否是為了加熱菸商開放後的上千億龐大利益、迴避立法院監督？

林為洲今在立法院舉行記者會，包括全國家長會長聯盟、董氏基金會、戒菸衛教學會等民團都出席，國健署官員也應邀到場說明。

林為洲表示，行政院有規定，法規命令公告要60天，讓各界提意見及討論，但這次加熱菸審查辦法卻僅公告7天，趕在立法院開議之前就到期，雖公告期有例外條款，但加熱菸審查事關重大、應建立完整辦法，反卻縮短公告期，他感到詭異，「荒謬且無理」。

林為洲質疑，縮短日期，是不是為讓外界來不及反應意見？且昨日立法院衛環委員會召委選舉，民進黨「拉票」民眾黨立委成功，讓衛環罕見的兩席召委都是民進黨，是不是未來也不會安排加熱菸審查相關法規的專題報告？形同躲避在野立委和其他民意監督。

國健署官員代表則表示，「菸防法」修法後，電子、加熱菸相關規定，依法是預定修法公布後一個月實行，雖行政院還沒訂出日期，國健署為避免「菸防法」實行時、審查辦法卻還沒上路，會造成執法爭議，因此才必須縮短公告期，讓「菸防法」修正法規實施時，可以完備執法。

林為洲則回應表示，不接受國健署說法，事實上在修法上路前，現在流通的加熱菸都不合法，應該查禁，國健署說法好像是縮短公告期，才能趕快查禁加熱菸，邏輯完全不通，「那以前不知道在做什麼？」

林為洲指出，現在加熱菸還都只是少量流通，一但修法上路、審查通過，加熱菸就是合法，可以大量進口，如無完整的審查機制和健康評估，要怎麼確定國人吸入的沒有問題？不讓大家討論和監督審查辦法，怎麼確保可以確實把關？合法後加熱菸預估會取代紙煙一半市場，上千億商機，那時才是影響民眾最大時刻，他質疑草率風險評估，是不是為了加速開放，為了菸商利益有所考量？

林為洲和民團也提出7項訴求，包括要求要求撤回並重新預公告、且要滿足60天預告期、要求國健署召開至少四場公聽會、檢討草案中無作用條款、要求先做銜接性試驗評估或國內臨床試驗、公開透明審查菸商提供資料、儘速嚴查當前所有新興菸品銷售網站等。