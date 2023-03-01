校園PK戰 義美全豆奶 霸主是哪一瓶? 吃貨師生狂推!

趕著到校上課的學生早餐怎麼搭配才營養? 多數學生表示美味與營養兼具才是他們的最愛! 豆奶是許多學生們愛喝的營養來源補給，早餐、午餐或運動後都習慣喝一瓶豆奶，到底哪個口味的豆奶最對學生的味呢?

義美將Whole Food全食物風潮吹進校園！「義美全豆奶校園PK戰」日前在板橋致理科技大學舉行，最大亮點是請全校師生試喝3款口味義美全豆奶，現場超過2000位師生試喝投票選出自己心目中最喜歡的「人氣口味霸主」，此外還有問答活動與遊戲體驗，讓學生們對全豆奶有更深層的認知！

「義美全豆奶校園PK戰」日前在板橋致理科技大學舉行。 圖／李清宇攝影

整顆黃豆研磨，保留全食物營養

近年越來越多人提倡吃Whole food。所謂的Whole food，是指沒有經過複雜加工或精緻化的原形食物，能提供更完整營養。而義美全豆奶使用原裝進口袋裝食品級、非基因改造黃豆，整顆黃豆研磨製，不濾渣，保留Whole food全食物營養，富含黃豆膳食纖維，零膽固醇、不含防腐劑，對於經常外食的大學生來説，是很好的營養補給。

全豆奶互動小遊戲引發排隊人潮

本次活動由行銷與流通管理系學生負責執行，為讓學生們用有趣的方式了解三款義美全豆奶產品，執行的學生團隊還特別設計三款互動遊戲，分別是拼字遊戲、記憶翻牌與默契大考驗，不僅吸引學生排隊遊玩，透過遊戲的設計也讓同學們成功記住產品要傳遞的訊息，是成功產學合作案例!

現場有拼字遊戲、記憶翻牌與默契大考驗。 圖／李清宇攝影

學生踴躍參加「義美全豆奶校園PK戰」，人潮絡繹不絕。 圖／李清宇攝影

全豆奶3強鼎立，誰也不讓誰

義美全豆奶共有3種口味：無加糖「高纖全豆豆奶」富含黃豆纖維，卻擁有奈米級細緻口感；「燕麥全豆奶」無加糖又能喝得到燕麥的天然香甜，口感香醇滑順；「高纖堅果杏仁全豆奶」不添加香料，每一口都是堅果自然香氣。

致理科技大學同學試喝3款義美全豆奶，票選出心中的人氣口味霸主。 圖／李清宇攝影

同學們踴躍參與票選，試喝後選出心中的全豆奶霸主。 圖／李清宇攝影

致理科技大學的同學試喝後直呼：「最喜歡高纖堅果杏仁全豆奶，杏仁味道很香」、「我投燕麥全豆奶，無加糖可是喝起來甜甜的，有點像米奶的口感」、「3種口味都喜歡，平時最常喝高纖堅果杏仁全豆奶，如果有飲食控制，就喝無加糖的高纖全豆豆奶」……。義美全豆奶3款口味各擁一批死忠鐵粉，競爭非常激烈。票選結果，由香氣過人的「高纖堅果杏仁全豆奶」勇奪冠軍，成為人氣口味霸主，「燕麥全豆奶」、「高纖全豆豆奶」則分別位居二、三名。

打卡拍照免費獲得全豆奶，為同學們營養集氣。 圖／李清宇攝影

義美全豆奶3款口味各擁一批死忠鐵粉。 圖／李清宇攝影

人氣口味霸主就是它！鐵粉力挺「新飲食層次」

據了解，稱霸的「高纖堅果杏仁全豆奶」是義美去年才推出的新品，是在義美FB社群廣受討論的新星，粉絲留言表示，「又研發出新飲食層次」、「已榮登我心中市面上最值得買的飲品」、「口感濃郁，甜度偏低，推~~」，另外兩款無加糖的「燕麥全豆奶」、「高纖全豆豆奶」，一樣成分單純，好喝又營養！

人氣口味霸主「高纖堅果杏仁全豆奶」在社群中獲得網友超高分好評。 圖／網路截圖

早上喝一杯義美全豆奶，輕鬆攝取黃豆、燕麥、堅果杏仁等豐富的營養素，補充膳食纖維，是健康早餐最佳良伴；下午、宵夜或運動後當點心飲用，健康美味少負擔，提供剛剛好的飽足感。義美全豆奶在全國義美門市、全家便利商店、、全聯、家樂福、大潤發、愛買都買得到喔！天天喝、時時補充營養，「營養好喝全豆要」！

【義美全豆奶系列活動促銷優惠中】

l 無加糖高纖全豆豆奶936ml 2件80元(原價55元/瓶)

l 燕麥全豆奶(無加糖)936ml 2件92元(原價65元/瓶)

l 高纖堅果杏仁全豆奶900ml 2件92元(原價65元/瓶)

【活動日期】

l 家樂福:2/15~3/28

l 愛買:2/15~3/23

l 大潤發:2/22~3/22

(活動訊息以各通路實際公告為主)