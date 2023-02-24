缺藥危機碰上健保砍藥價 醫界提異議砍價品項延3月公布

國內籠罩缺藥危機，近期也恰逢健保署藥價調整之際，藥界憂心缺藥問題恐雪上加霜。健保署原定今公布調整健保藥價項目，但健保署今上午與醫界代表開完會後，又增加10多項可能缺藥項目，健保署長石崇良表示，原定調降6000多項品項需要重新計算，但調降金額仍會維持在81.8億上下，最新結果將於3月1日公布。

國內缺藥危機從社區藥局一路燒到大醫院，原本原因指向原料藥供應不足，但藥界近期直指健保砍藥價更是元凶之一，近期又要大砍價格。

石崇良表示，此次調整藥價有特別考量是否會連帶影響藥物供給，社區藥局缺藥原因多與藥廠調度藥品有關，而最近大醫院叫不到治療呼吸道疾病的藥物，則與藥廠製藥產能來不及供應市場有關，目前最擔心的是治療上必須使用的藥物，有沒有可能因為藥價調整而退出，今天上午特別與醫院代表召開會議討論。

石崇良表示，會議中，醫界代表再提出10多項藥品，而這些藥品有些已經叫不到貨，但尚未得知叫不到貨的原因，因此健保署需要重新核對，是否在原本列出要調降藥價的6009項藥品清單中，因此無論是藥品缺藥的原因或是影響都得重新計算。

石崇良表示，原訂今天公布藥價調降項目以及調降價格，將改於最快3月1日公布。目前健保署收載1萬4000多項藥品，決議8000多項不調整價格、6009項決議調降，今天會議後調降品項應該會再減少，不過整體調降的金額還是會落在81.8億左右。