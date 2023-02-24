快訊

中鋼特別股每股配發1.4元 普通股紅利每股1元

搶先中央！竹北市大手筆發每人6千元 領取3方式出爐

本土+13137連3周下降 羅一鈞：校園口罩鬆綁3/6有望上路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市府推限量入住 逛蘭展送蘭花盆栽拍照打卡送蘭展門票

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南市府推限量入住逛蘭展送蘭花盆栽、拍照打卡送蘭展門票。記者周宗禎／翻攝
南市府推限量入住逛蘭展送蘭花盆栽、拍照打卡送蘭展門票。記者周宗禎／翻攝

台南市政府配合「台灣國際蘭展」行銷，今天推出1100蘭展門票、蘭花小盆栽「送給到訪台南的你」活動。持今年1至3月入住台南合法旅館民宿發票、收據或訂房付款證明，參觀3月4日至3月19日的國際蘭展，並下載旅行台南APP，可到蘭展會場觀光旅遊服務台，兌換每日限量40盆蘭花小盆栽共640盆送完為止。

市長黃偉哲表示，2023台灣國際蘭展今年一連16天以「蘭花魔鏡-看見新起點」為主題，首推蘭展吉祥物Orchidsaur，場內系列活動包括「植入生活。ＤＩＹ動動手」課程28日前報名早鳥優惠、邀請在地職人分享融入蘭花品味生活質感的「植感生活。職人講座」、12位國內知名花藝設計師進行夢幻的花藝展演的「植感生活。花藝展演」，

觀旅局代局長林國華表示，25日起至3月2日在觀旅局轄管11處旅遊服務中心，與蘭展活動宣傳看板或桌牌拍照並上傳至台南旅遊FB臉書粉絲團指定貼文(貼文25日發布)底下留言，就有機會獲得限量蘭展門票，每處旅遊服務中心100張，送完為止。

相關資訊可查台南旅遊網(2023臺灣國際蘭展-旅遊資訊介紹頁面)：https://www.twtainan.net/zh-tw/event/activitydetail/2550

台南旅遊FB臉書粉絲團：https://www.facebook.com/traveltainan

南市府推限量入住逛蘭展送蘭花盆栽、拍照打卡送蘭展門票。記者周宗禎／翻攝
南市府推限量入住逛蘭展送蘭花盆栽、拍照打卡送蘭展門票。記者周宗禎／翻攝
南市府推限量入住逛蘭展送蘭花盆栽、拍照打卡送蘭展門票。記者周宗禎／翻攝
南市府推限量入住逛蘭展送蘭花盆栽、拍照打卡送蘭展門票。記者周宗禎／翻攝
南市府推限量入住逛蘭展送蘭花盆栽、拍照打卡送蘭展門票。記者周宗禎／翻攝
南市府推限量入住逛蘭展送蘭花盆栽、拍照打卡送蘭展門票。記者周宗禎／翻攝
南市府推限量入住逛蘭展送蘭花盆栽、拍照打卡送蘭展門票。記者周宗禎／翻攝
南市府推限量入住逛蘭展送蘭花盆栽、拍照打卡送蘭展門票。記者周宗禎／翻攝

台南 盆栽 粉絲

延伸閱讀

嘉義大林某蘭花園主銷售差 改種大麻遭警破千萬毒廠

翁倩玉年底回台南開版畫展 黃偉哲邀請明年參加台南400

北上宣傳台灣國際蘭展 黃偉哲：今年由中央接手有亮點

影／2023年台灣國際蘭展將在台南蘭花生技園區開展

相關新聞

白肉雞也拉警報 農委會：特定部位肉3月底有缺口 將進口因應

除了缺蛋以外，國產白肉雞也拉警報，受禽流感疫情影響，白肉雞雛雞從2月19日起，雛雞參考價格每隻36元，為歷史新高；產業憂...

今晚強烈大陸冷氣團來襲 8縣市低溫特報防10度以下低溫

受強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及金門、馬祖天氣寒冷，易有10度以下氣溫發生。中央氣象局發布低溫特報，今晚起台北、新北...

砸2.8億元！減輕家庭照顧者壓力 長照司推2服務「免費申請」

長照悲歌層出不窮，多源自家庭照顧者照顧壓力過大，為減輕照顧負荷，衛福部長照司今宣布重大調整，即日起家庭照顧者經家照專員評...

228連假到 國道這些路段將湧車潮 國5南向恐塞到深夜

明天就是228連假，高速公路局表示，今天起國道就會陸續湧現返鄉車潮，假期長達4天更會有大量出遊車潮，預估今天中午前北部國...

廣角鏡／南台灣乾苦

南台灣旱象嚴重，曾文水庫蓄水率已不到2成4，而南化水庫蓄水率只剩5成、水位已跌至170公尺以下，由於預期缺水嚴重，嘉南平...

慢性咳嗽大增 小心黴漿菌作祟

網紅醫師在臉書指出「梅江俊（黴漿菌）這位壞同學，最近又開始到處出沒害人。」醫院門診近期出現不少慢性咳嗽病號。中華民國基層...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦