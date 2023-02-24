南市府推限量入住 逛蘭展送蘭花盆栽拍照打卡送蘭展門票

台南市政府配合「台灣國際蘭展」行銷，今天推出1100蘭展門票、蘭花小盆栽「送給到訪台南的你」活動。持今年1至3月入住台南合法旅館民宿發票、收據或訂房付款證明，參觀3月4日至3月19日的國際蘭展，並下載旅行台南APP，可到蘭展會場觀光旅遊服務台，兌換每日限量40盆蘭花小盆栽共640盆送完為止。

市長黃偉哲表示，2023台灣國際蘭展今年一連16天以「蘭花魔鏡-看見新起點」為主題，首推蘭展吉祥物Orchidsaur，場內系列活動包括「植入生活。ＤＩＹ動動手」課程28日前報名早鳥優惠、邀請在地職人分享融入蘭花品味生活質感的「植感生活。職人講座」、12位國內知名花藝設計師進行夢幻的花藝展演的「植感生活。花藝展演」，

觀旅局代局長林國華表示，25日起至3月2日在觀旅局轄管11處旅遊服務中心，與蘭展活動宣傳看板或桌牌拍照並上傳至台南旅遊FB臉書粉絲團指定貼文(貼文25日發布)底下留言，就有機會獲得限量蘭展門票，每處旅遊服務中心100張，送完為止。

相關資訊可查台南旅遊網(2023臺灣國際蘭展-旅遊資訊介紹頁面)：https://www.twtainan.net/zh-tw/event/activitydetail/2550