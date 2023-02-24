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壯男晚餐後胸悶與死神擦身 醫：年過40要注意

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
衛福部台中醫院急診室主任陳大中。圖／衛福部台中醫院提供
衛福部台中醫院急診室主任陳大中。圖／衛福部台中醫院提供

42歲江姓工程男包商生活很單純，幾乎不抽菸，近日與親友相聚回到中部，晚餐後突然胸悶、冒冷汗送急診，發現是心肌梗塞引起急性心律不整（心室顫動），經會診心臟科醫師，打通阻塞的冠狀動脈左前降枝，並放置支架，救回一命。

衛福部台中醫院急診室主任陳大中說，近幾年心肌梗塞有年輕化的趨勢，可能與飲食西化、肥胖、運動不足、高血壓、糖尿病、高血脂等慢性疾病未控制有關。提醒年過40的中生代們對自己的健康狀況多加警覺，做好飲食控制、多運動，是預防心肌梗塞的最佳方法。

江姓病患表示，他沒有心血管疾病史、家族史，發病的前幾天覺得肩頸非常痠麻，但因在北部工作繁忙，忽略這個警訊，直到返回中部與親友聚餐後，突然感到胸口悶痛，冷汗直流，才緊急赴台中醫院急診室診治。

陳大中說明，江姓病患到院時，心電圖與心肌酵素正常，也未有主動脈剝離，但因症狀未解除，因此堅持讓患者留院觀察，三小時後病人突然抽搐、意識不清，經心臟電擊才恢復意識，此時急診室確認患者為急性心律不整，立即通知心臟科醫師啟動心導管診治。

江姓病患表示，他我生活很單純，也幾乎不抽菸，只是因為忙，比較少運動，飲食也比較沒有注意，但沒想到才42歲竟會得心肌梗塞，當時嚇壞了，他也感謝台中醫院讓他留院觀察，現在才能重拾健康生活。

陳大中說明，心肌梗塞所導致的心室顫動非常容易引起猝死，它會讓心臟不規則跳動，無法有效率地將血液帶到全身，等於讓全身缺氧，若未把握短短的5到10分鐘急救，就有可能死亡。患者一時未診斷出病因，但胸痛、胸悶等症狀卻未解除，最好還是多留院一段時間，別急著離開，以免錯失心血管治療的黃金時期。

心肌梗塞 患者 中醫

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