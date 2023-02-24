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砸2.8億元！減輕家庭照顧者壓力 長照司推2服務「免費申請」

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
衛福部長照司今宣布，即日起家庭照顧者經家照專員評估後，使用「到宅照顧技巧指導」及「轉介個別心理輔導、諮商服務」2項服務無需部分負擔，無論是低收、中低收或一般民眾，皆可免費申請。記者林澔一/攝影
衛福部長照司今宣布，即日起家庭照顧者經家照專員評估後，使用「到宅照顧技巧指導」及「轉介個別心理輔導、諮商服務」2項服務無需部分負擔，無論是低收、中低收或一般民眾，皆可免費申請。記者林澔一/攝影

長照悲歌層出不窮，多源自家庭照顧者照顧壓力過大，為減輕照顧負荷，衛福部長照司今宣布重大調整，即日起家庭照顧者經家照專員評估後，使用「到宅照顧技巧指導」及「轉介個別心理輔導、諮商服務」2項服務無需部分負擔，無論是低收、中低收或一般民眾，皆可免費申請；另為鼓勵低收、中低收入戶外出參與家庭照顧者活動，也補助每趟150元交通費。

民眾過去若要申請使用長照服務，會按照社福身份類別收取部分負擔，像是低收入戶免收自付額，中低收入戶收取5%，一般戶收取16%，但照顧者往往不會「花錢讓自己放鬆」，長久以來累積過多壓力，釀成長照悲歌。為鼓勵照顧者使用長照服務，今年「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」中「到宅照顧技巧指導」及「轉介個別心理輔導、諮商服務」2項服務，所有身份別皆可免除自付額。

長期照顧司簡任技正余依靜表示，按照長照給支付規定，會因身份條件不同而收取部分支付額，但今年開始希望減輕家庭照顧者照顧負荷，也希望他們踴躍使用，因此到宅指導照顧技巧、心理輔導諮商服務，全部由政府負擔。去年整年超過4200人次使用這2項服務，今年將自付額取消後，預估使用人數會提升。

長照司補助照顧技巧每人每年12小時、每小時500元，以及補助9堂個別心理輔導諮商、每堂2000元，過去一般戶申請照顧技巧，每小時要自付80元，使用心理諮商需自付320元，今年起新制上路後，民眾無需再自付。不過余依靜說，若申請照顧技巧時數超過12小時，第13小時則需自付500元；若心理諮商使用超過9堂，第10堂則需自行負擔費用。

另為鼓勵家庭照顧者踴躍外出參與家庭照顧者關懷活動，補助低收入戶、中低收入戶每趟150元交通費。余依靜說，藉此鼓勵家庭照顧者能多多參與相關支持活動，包括長照知能、情緒支持或舒壓，學習如何善用資源成為「聰明照顧者」，減少因照顧事件對照顧者個人身體、心理、工作或經濟的衝擊與限制。

長照司112年共編列2.8億元用於家庭照顧者業務，相較去年預算2.7億元再度增加。全國家照據點截至111年底已布建達119處，投入家照服務人力計261人，服務內容涵蓋個案服務、照顧技巧指導、個別心理輔導、社會暨心理評估與處置及諮商服務、長照知識或照顧相關訓練課程、情緒支持等支持性服務項目，歡迎撥打1966長照專線或0800-507272家庭照顧者關懷專線諮詢。

長照 低收入戶

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