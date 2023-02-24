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影／桃園機場歡慶開航44週年 客運量較去年同期回升21倍

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
隨著國際間陸續回復正常旅遊、商務等各項交流，統計桃園機場2023年1月客運量為206萬9,808人次，較去年同期增加2,147%，約為疫情前2019年的48.7%。記者季相儒／攝影
隨著國際間陸續回復正常旅遊、商務等各項交流，統計桃園機場2023年1月客運量為206萬9,808人次，較去年同期增加2,147%，約為疫情前2019年的48.7%。記者季相儒／攝影

桃園機場將於2月26日開航屆滿44週年，為感謝各界長久以來對桃園機場的支持與鼓勵，機場公司今天於第一、第二航廈出境大廳安排舞者快閃舞蹈，吸引旅客駐足拍照觀賞；大型萌兔也與舞者一同發送巧克力，邀請現場旅客慶祝桃園機場生日快樂，共同展望未來創下新榮耀。

機場公司副總經理李俊德表示，桃園機場即將迎來開航44週年，在歷經近三年的疫情低潮，解封後桃園機場旅運量逐漸回升，機場公司希望透過歡樂的快閃舞蹈表演，為桃園機場帶來熱情與活力，也藉此感謝過往同仁、現職員工、合作夥伴、全球旅客與國人的支持。桃園機場愛兒寶職場互助教保服務中心的小朋友們今日也到活動現場與可愛的吉祥物一起同樂，為活動增添活潑熱鬧氣氛。

桃園機場為台灣最重要的門戶，自1979年啟用至今，44年間在建設、營運及服務方面累積許多寶貴經驗，更在2019年更創下4,868萬人次的歷史高峰，這是許多胼手胝足耕耘付出、員工與合作夥伴共同努力的成果。機場公司表示，將持續秉持旅客至上的精神，攜手服務大聯盟所有夥伴，持續提升服務品質及推動工程建設，提供更舒適的機場體驗，並以專業創新的信念迎向未來挑戰，再創旅運高峰。

隨著國際間陸續回復正常旅遊、商務等各項交流，統計桃園機場2023年1月客運量為206萬9,808人次，較去年同期增加2,147%，約為疫情前2019年的48.7%；航機起降為1萬2,975架次，也較去年同期成長37%。近年來機場公司積極推動各項空、陸側整建工程及軟硬體設施升級，打造桃園機場成為東亞航空樞紐，第三航廈建設目前也持續推進中，截至2023年1月底，整體計畫累計進度為45.12%，較預定進度超前0.05%。

適逢228和平紀念日連假的出國旅遊潮，機場公司呼籲旅客多加利用手機、網路、市區預辦登機及自助報到機完成報到流程，搭配自助行李託運等智慧化服務設施，自主掌握時間，加速出境報到效率；入出境使用自動查驗通關系統，節省排隊時間，讓旅途更加輕鬆舒適。此外，自新加坡入境旅客自2月11日起違規攜帶豬肉製品入臺將處罰款20萬元至100萬元，敬請旅客體諒並配合手提行李檢查，共同防杜疫情於境外。

桃園機場將於2月26日開航屆滿44週年，機場公司今天於第一、第二航廈出境大廳安排舞者快閃舞蹈，吸引旅客駐足拍照觀賞。記者季相儒／攝影
桃園機場將於2月26日開航屆滿44週年，機場公司今天於第一、第二航廈出境大廳安排舞者快閃舞蹈，吸引旅客駐足拍照觀賞。記者季相儒／攝影
桃園機場「愛兒寶職場互助教保服務中心」的小朋友們今日到航站與可愛的吉祥物一起同樂，為活動增添活潑熱鬧氣氛。記者季相儒／攝影
桃園機場「愛兒寶職場互助教保服務中心」的小朋友們今日到航站與可愛的吉祥物一起同樂，為活動增添活潑熱鬧氣氛。記者季相儒／攝影
桃園機場將於2月26日開航屆滿44週年，桃園機場「愛兒寶職場互助教保服務中心」的小朋友們，今天與可愛的吉祥物一起同樂，為活動增添活潑熱鬧氣氛。記者季相儒／攝影
桃園機場將於2月26日開航屆滿44週年，桃園機場「愛兒寶職場互助教保服務中心」的小朋友們，今天與可愛的吉祥物一起同樂，為活動增添活潑熱鬧氣氛。記者季相儒／攝影

桃園機場 疫情

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