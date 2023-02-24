奇美醫學中心、柳營奇美通過「職災職能復健專責醫院」

奇美醫學中心、柳營奇美醫院通過「職災職能復健專責醫院」，今天揭牌。將結合政府連結社會資源，建構跨領域團隊「最大化職災勞工福祉」，協助申請「職災勞工參加工作強化訓練交通補助」，按實際次數核給每人每次交通費補助100元。職能復健期間可向主管機關申請職能復健津貼，以投保薪資分級表第一等級百分之60，除以30日額標準發給，發給日數最長180日，協助儘速復原復工。

復健部長王鈺霖指出，將為職災勞工擬定復工計畫、工作分析與功能性能力評估、增進或恢復生心理功能強化訓練、輔助設施與工作環境改善等需求評估，及合理調整職務或職務再設計方法建議、職災個案管理服務及後續復工追蹤等，提供職災勞工更優質完整服務資源。

奇美醫學中心院長林宏榮表示，奇美醫亮點特色為「無縫接軌醫療復健與職能復健」，針對職災勞工提供個案管理與追蹤服務，於醫療復健穩定後銜接安排職能復健，強化銜接生理及心理的工作能力，讓整個復健過程更加有效率。

柳營奇美行政副院長林振冬說，柳營奇美近年在台南各大工業區，提供勞工巡檢、轉介、職醫評估、復健及追蹤等連續性的服務，獲得良好迴響成效。醫師、護理師深入廠家臨場服務，將有需求的員工轉介回醫院，安排職業醫學科醫師評估後，偕同復健科建構職災勞工連續性的職能復健流程，並提供整體醫療照護，就近服務有需求在地勞工，免除路程奔波，並且協助傷病後儘速重返工作。