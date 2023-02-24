2023屏東燈節壓軸大戲 舞鈴劇場《南島天光》震撼登場

2023屏東燈節結合地景與人文，在萬年溪、縣民公園、勝利星村規畫三大燈區，43座創意燈飾帶來豐富的視覺饗宴，為期47天的活動將落幕，屏東縣政府特別規畫壓軸燈節鉅獻，邀請國內知名表演團隊「舞鈴劇場」帶來慶典節目《南島天光》，2月25日晚間7時在縣民公園三層水池登場，獨特的水陸舞台環境劇場，絕對不能錯過。

傳播暨國際事務處表示，《南島天光》是舞鈴劇場導演及藝術總監劉樂群特別為2023屏東燈會創作作品，靈感來自於屏東擁有豐富的自然生態，透過島嶼與民間信仰的「天公」諧音天光，打造象徵屏東山海特色與環境的「水陸舞台」。

精彩演出除結合現地環境，還融入屏東多元的文化底蘊，邀請原住民部落與國際級表演藝術團隊，包含享譽國際的台灣之光「舞鈴劇場」，入圍第33屆金曲獎最佳原住民語歌手獎的全方位原民創作才女舞思愛 Usay Kawlu，連續六屆世界盃花式溜冰冠軍陳毅帆、擅長舞獅、鼓藝表演的「宋坤傳藝」，以及來自屏東縣來義鄉排灣文樂部落的「彩虹古謠隊」，融合國際級演出團隊與屏東在地部落，呈現屏東祝福與能量的慶典節目。

縣府指出，《南島天光》以來自遠古的呼喚展開序幕，串連出多元共融文化藝術，展現堅韌的島嶼民族精神。節目最後更帶來璀璨煙火秀，此次特別設計柱型特效煙火，由寬達百米的特效煙火搭配著高柱型跑動式煙火，還有2023、翅膀、空中瀑布等各式造型煙火。