快訊

陳敏薰倒戈泰山市場派 「光洋科條款」闖關再掀獨董爭議

中職／味全龍「跳船」看中緯來優勢 簽下複數年合約

侯友宜民調下跌仍不鬆口有「難言之隱」？從這裡看出端倪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2023屏東燈節壓軸大戲 舞鈴劇場《南島天光》震撼登場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2023屏東燈節，縣府規畫壓軸燈節鉅獻，邀請表演團隊「舞鈴劇場」帶來慶典節目《南島天光》，2月25日晚間7時在縣民公園三層水池登場，獨特的水陸舞台環境劇場，絕對不能錯過。圖／屏東縣府提供
2023屏東燈節，縣府規畫壓軸燈節鉅獻，邀請表演團隊「舞鈴劇場」帶來慶典節目《南島天光》，2月25日晚間7時在縣民公園三層水池登場，獨特的水陸舞台環境劇場，絕對不能錯過。圖／屏東縣府提供

2023屏東燈節結合地景與人文，在萬年溪、縣民公園、勝利星村規畫三大燈區，43座創意燈飾帶來豐富的視覺饗宴，為期47天的活動將落幕，屏東縣政府特別規畫壓軸燈節鉅獻，邀請國內知名表演團隊「舞鈴劇場」帶來慶典節目《南島天光》，2月25日晚間7時在縣民公園三層水池登場，獨特的水陸舞台環境劇場，絕對不能錯過。

傳播暨國際事務處表示，《南島天光》是舞鈴劇場導演及藝術總監劉樂群特別為2023屏東燈會創作作品，靈感來自於屏東擁有豐富的自然生態，透過島嶼與民間信仰的「天公」諧音天光，打造象徵屏東山海特色與環境的「水陸舞台」。

精彩演出除結合現地環境，還融入屏東多元的文化底蘊，邀請原住民部落與國際級表演藝術團隊，包含享譽國際的台灣之光「舞鈴劇場」，入圍第33屆金曲獎最佳原住民語歌手獎的全方位原民創作才女舞思愛 Usay Kawlu，連續六屆世界盃花式溜冰冠軍陳毅帆、擅長舞獅、鼓藝表演的「宋坤傳藝」，以及來自屏東縣來義鄉排灣文樂部落的「彩虹古謠隊」，融合國際級演出團隊與屏東在地部落，呈現屏東祝福與能量的慶典節目。

縣府指出，《南島天光》以來自遠古的呼喚展開序幕，串連出多元共融文化藝術，展現堅韌的島嶼民族精神。節目最後更帶來璀璨煙火秀，此次特別設計柱型特效煙火，由寬達百米的特效煙火搭配著高柱型跑動式煙火，還有2023、翅膀、空中瀑布等各式造型煙火。

2023屏東燈節即將結束，還沒來得及前往的民眾把握機會，將屏東燈會排入228連假必遊清單，2月25日到縣民公園觀賞世界最具力量的榮耀慶典《南島天光》。更多屏東燈節相關活動訊息，可關注「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書或至屏東縣政府官網查詢。

2023屏東燈節，縣府規畫壓軸燈節鉅獻，邀請表演團隊「舞鈴劇場」帶來慶典節目《南島天光》，2月25日晚間7時在縣民公園三層水池登場，獨特的水陸舞台環境劇場，絕對不能錯過。圖／屏東縣府提供
2023屏東燈節，縣府規畫壓軸燈節鉅獻，邀請表演團隊「舞鈴劇場」帶來慶典節目《南島天光》，2月25日晚間7時在縣民公園三層水池登場，獨特的水陸舞台環境劇場，絕對不能錯過。圖／屏東縣府提供
2023屏東燈節，縣府規畫壓軸燈節鉅獻，邀請表演團隊「舞鈴劇場」帶來慶典節目《南島天光》，2月25日晚間7時在縣民公園三層水池登場，獨特的水陸舞台環境劇場，絕對不能錯過。圖／屏東縣府提供
2023屏東燈節，縣府規畫壓軸燈節鉅獻，邀請表演團隊「舞鈴劇場」帶來慶典節目《南島天光》，2月25日晚間7時在縣民公園三層水池登場，獨特的水陸舞台環境劇場，絕對不能錯過。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府 劇場 團隊

延伸閱讀

228連假屏菸入園門票全面優惠 一票玩到底暢遊三大館

台南、高雄、屏東通勤月票999元 台南再爭取299境內版

影／石斑魚入營養午餐挺漁民 周春米保證屏東學童吃滿4次

屏東科學園區環評過關 上半年將展開招商並動工

相關新聞

白肉雞也拉警報 農委會：特定部位肉3月底有缺口 將進口因應

除了缺蛋以外，國產白肉雞也拉警報，受禽流感疫情影響，白肉雞雛雞從2月19日起，雛雞參考價格每隻36元，為歷史新高；產業憂...

今晚強烈大陸冷氣團來襲 8縣市低溫特報防10度以下低溫

受強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及金門、馬祖天氣寒冷，易有10度以下氣溫發生。中央氣象局發布低溫特報，今晚起台北、新北...

228連假到 國道這些路段將湧車潮 國5南向恐塞到深夜

明天就是228連假，高速公路局表示，今天起國道就會陸續湧現返鄉車潮，假期長達4天更會有大量出遊車潮，預估今天中午前北部國...

廣角鏡／南台灣乾苦

南台灣旱象嚴重，曾文水庫蓄水率已不到2成4，而南化水庫蓄水率只剩5成、水位已跌至170公尺以下，由於預期缺水嚴重，嘉南平...

慢性咳嗽大增 小心黴漿菌作祟

網紅醫師在臉書指出「梅江俊（黴漿菌）這位壞同學，最近又開始到處出沒害人。」醫院門診近期出現不少慢性咳嗽病號。中華民國基層...

奇美醫學中心、柳營奇美通過「職災職能復健專責醫院」

奇美醫學中心、柳營奇美醫院通過「職災職能復健專責醫院」，今天揭牌。將結合政府連結社會資源，建構跨領域團隊「最大化職災勞工...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦