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明起228連假 警政署加強交通疏導、取締酒駕

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
明起228連假，警政署加強交通疏導及取締酒駕，提醒民眾勿酒駕或疲勞駕駛。圖／警政署提供
明起228連假，警政署加強交通疏導及取締酒駕，提醒民眾勿酒駕或疲勞駕駛。圖／警政署提供

明起228連假，警政署加強交通疏導及取締酒駕，提醒民眾勿酒駕或疲勞駕駛，預先掌握路況，可多利用公共運輸優惠措施，維護交通順暢與安全。

警政署責成各警察機關，會勘花季活動、觀光景點、遊樂園區及易壅塞路段，配合交通主管機關規劃交通疏導、管制，加強突發路況處置及縮短交通事故排除，並盤點交通瓶頸路段，協調行車動線、停車處所及預留迴轉、疏導空間。

警政署提醒，長途駕車返鄉或出遊，養足精神再上路，注意車前狀況，避免疲勞駕駛及超速，遵守交通號誌及警察指揮；連假飲酒機會較多，勿心存僥倖酒駕，將加強防制酒駕、取締無號誌路口交通違規及噪音改裝車。

警政署說，可多利用交通部公路總局連假期間推出公共運輸優惠措施，如國道客運票價優惠、台灣好行電子票證半價及台鐵、高鐵轉乘在地客運票價優惠等，開車可透過警察廣播電台、高速公路1968服務網、幸福公路App掌握路況，並以台61線等作為長程替代道路，避開國道塞車路段及時段。

明起228連假，警政署加強交通疏導及取締酒駕，提醒民眾勿酒駕或疲勞駕駛。圖／警政署提供
明起228連假，警政署加強交通疏導及取締酒駕，提醒民眾勿酒駕或疲勞駕駛。圖／警政署提供
明起228連假，警政署加強交通疏導及取締酒駕，提醒民眾勿酒駕或疲勞駕駛。圖／警政署提供
明起228連假，警政署加強交通疏導及取締酒駕，提醒民眾勿酒駕或疲勞駕駛。圖／警政署提供
明起228連假，警政署加強交通疏導及取締酒駕，提醒民眾勿酒駕或疲勞駕駛。圖／警政署提供
明起228連假，警政署加強交通疏導及取締酒駕，提醒民眾勿酒駕或疲勞駕駛。圖／警政署提供
明起228連假，警政署加強交通疏導及取締酒駕，提醒民眾勿酒駕或疲勞駕駛。圖／警政署提供
明起228連假，警政署加強交通疏導及取締酒駕，提醒民眾勿酒駕或疲勞駕駛。圖／警政署提供
明起228連假，警政署加強交通疏導及取締酒駕，提醒民眾勿酒駕或疲勞駕駛。圖／警政署提供
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