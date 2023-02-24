明起228連假 警政署加強交通疏導、取締酒駕

明起228連假，警政署加強交通疏導及取締酒駕，提醒民眾勿酒駕或疲勞駕駛，預先掌握路況，可多利用公共運輸優惠措施，維護交通順暢與安全。

警政署責成各警察機關，會勘花季活動、觀光景點、遊樂園區及易壅塞路段，配合交通主管機關規劃交通疏導、管制，加強突發路況處置及縮短交通事故排除，並盤點交通瓶頸路段，協調行車動線、停車處所及預留迴轉、疏導空間。

警政署提醒，長途駕車返鄉或出遊，養足精神再上路，注意車前狀況，避免疲勞駕駛及超速，遵守交通號誌及警察指揮；連假飲酒機會較多，勿心存僥倖酒駕，將加強防制酒駕、取締無號誌路口交通違規及噪音改裝車。