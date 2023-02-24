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八旬老翁飯後胸痛休克 送醫發現食物阻塞食道造成

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
老翁的食道塞滿食物（紅圈處），導致胸痛、休克和呼吸衰竭。圖／大千綜合醫院提供
老翁的食道塞滿食物（紅圈處），導致胸痛、休克和呼吸衰竭。圖／大千綜合醫院提供

83歲陳姓老翁與家人到苗栗遊玩，飯後感覺胸口疼痛，休息後雖有改善，但要上車回家前突然昏倒，經急救回復血壓、心跳後緊急送醫，檢查發現他的食道塞滿食物，花費1個多小時才順利將食物全數取出，原來老翁是因食道阻塞導致胸痛，且食物嗆到呼吸道造成休克和呼吸衰竭。

老翁被送到醫院時，心臟內科醫師先透過心導管檢查，排除心臟血管的問題，接著發現病人無法順利放置鼻胃管，會診肝膽腸胃科醫師以內視鏡檢查，赫然發現老翁的食道塞滿食物。

苗栗市大千綜合醫院肝膽腸胃科主任洪吉來表示，食道是胃腸道中最常發生食物或異物阻塞的部位，多數的阻塞最後都可自行通過，僅少部分病人需要內視鏡介入處理。但如果阻塞的物體在食道中停留超過24小時，可能會發生壓力性壞死和穿孔風險，需要特別留意。

他指出，食道阻塞大部分發生在老人及小孩身上，造成的原因多是咀嚼功能不佳或誤食異物。此外，食道狹窄或食道癌病人也會因食道變細而發生阻塞。當發生食物或異物阻塞食道時，最主要症狀是吞嚥困難，由於無法吞嚥唾液，所以口中會出現分泌過多的唾液；另外，像胸骨後方有脹滿感、吞嚥痛、惡心、窒息、呼吸窘迫和衰竭等，也是常見症狀。

洪吉來提醒，家中長輩或小孩吃東西時，要注意他們是否有細細嚼碎後再吞下、吃東西速度不要太快、避免吃太硬或不好消化的食物，才能避免發生食道阻塞造成的危險。

洪吉來主任提醒長輩或小孩吃東西時一定要細嚼慢嚥，才能避免食道阻塞造成的危險。圖／大千綜合醫院提供
洪吉來主任提醒長輩或小孩吃東西時一定要細嚼慢嚥，才能避免食道阻塞造成的危險。圖／大千綜合醫院提供

醫師 食道癌

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