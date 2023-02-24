白肉雞也拉警報 農委會：特定部位肉3月底有缺口 將進口因應

除了缺蛋以外，國產白肉雞也拉警報，受禽流感疫情影響，白肉雞雛雞從2月19日起，雛雞參考價格每隻36元，為歷史新高；產業憂心種雞缺乏，小雞不足，3、4月，雛雞量會更少，恐怕影響國產雞肉供應；農委會表示，確實白肉雞雛雞有損，特定部位雞肉3月底會有缺口，會盡快進口替代補足供應。

農委會畜牧處長張經緯表示，目前資料看來，特定部位肉，如勁辣雞腿堡所使用的大清腿肉塊，3月份會有缺口，下周會針對美國阿肯色州審議提出的非禽流感區的進口審查，如果順利通過審查，雞肉進口時間，應該可以接上我國缺口。

張經緯表示，不同雞齡大小分切出不同部位的雞肉，國內不見得有這樣的規格，因此，特定規格的產品，還是會以進口替代為主，我國進口雞肉九成來自美國，98%是骨腿或翅腿，且因為開發舒肥雞，現在雞胸肉也少量進口。

根據最新的白肉雞產業資訊，今年至2月5日，白肉雞的入雛量為467.7萬隻，低於每周正常入雛500萬隻；張經緯表示，受到這波氣候異常、疫病影響，過年期間種雞有損造成缺口，白肉雞一周的出雛數，大概500萬隻上下，最近前幾周掉到460萬隻，但後續預估3月份會回到500萬隻。

張經緯說，之前確實知道種雞場有些問題，但白肉雞的飼養期比較短，要恢復產程排程比較快，白肉雞排程約8周一個循環，日前確實有拉長到10周一個循環，部分代養、或雞種不同也有到12周、甚至16周，相對恢復比較慢一點。

張經緯說，當然希望白肉雞國產自給率增加，但國產自給率與價格定位有關，長期以來，會有進口替代問題，國內白肉雞若價格穩定，進口替代就不會這麼明顯。

他表示，國產白肉雞自給率為六到七成，到底是雞缺還是肉缺，端看小雞的出雛數量及進口雞肉的數量，同時評估國內的庫存數量，透過產業團體了解種雞場受損和供應情形，目前推估，三月份會恢復每周入雛500萬隻。