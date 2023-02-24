228連假屏菸入園門票全面優惠 一票玩到底暢遊三大館

屏菸1936文化基地2月25日迎接開館一周年，適逢228連假，屏東縣政府祭出入園票價全面優惠129元，「一票逛到底」參觀菸葉館、客家及原民三大館與兩大特展外，並可免費參加「大武門」音樂祭，感受嘻哈文化魅力。

屏菸在去年2月開幕，營運的第一年，即以屏東在地文化、產業、族群特色打造多元、創新的藝文展覽與活動，為歷史空間賦予當代新貌，展現出一座當代城市博物館的核心價值。

文化處長吳明榮說，維持基地長久運轉，屏菸採策略性的入園收費制，推出常設展送特展的購票方案，另針對屏東縣民參觀常設展全部免費。除了常設展，也引入「小小兵」、「鬼滅之刃」等特展，一年來，屏菸入園人數已超過120萬人次，門票收益也達兩千多萬，自償率更超過預期。

吳明榮說，屏菸以「藝術」為介面，期待讓各年齡層都能感受屏東多元文化品牌。本周末登場的「大武門」音樂祭，是縣長周春米上任以來第一個專為年輕族群打造的音樂文化品牌，嘻哈音樂、街頭塗鴉、街舞賽事、潮流市集等齊聚一堂，引燃青春活力。