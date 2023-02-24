快訊

侯友宜民調下跌仍不鬆口有「難言之隱」？從這裡看出端倪

不只是蛋！白肉雞也拉警報 農委會：特定部位肉3月底有缺口

前後任男友約談判 街頭「10打2」混戰 警速壓制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

228連假屏菸入園門票全面優惠 一票玩到底暢遊三大館

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏菸1936文化基地開館一周年，228連假推出門票優惠129元，「一票逛到底」參觀菸葉館、客家及原民三大館與兩大特展外，並可免費參加「大武門」音樂祭，感受嘻哈文化魅力。記者劉星君／攝影
屏菸1936文化基地開館一周年，228連假推出門票優惠129元，「一票逛到底」參觀菸葉館、客家及原民三大館與兩大特展外，並可免費參加「大武門」音樂祭，感受嘻哈文化魅力。記者劉星君／攝影

屏菸1936文化基地2月25日迎接開館一周年，適逢228連假屏東縣政府祭出入園票價全面優惠129元，「一票逛到底」參觀菸葉館、客家及原民三大館與兩大特展外，並可免費參加「大武門」音樂祭，感受嘻哈文化魅力。

屏菸在去年2月開幕，營運的第一年，即以屏東在地文化、產業、族群特色打造多元、創新的藝文展覽與活動，為歷史空間賦予當代新貌，展現出一座當代城市博物館的核心價值。

文化處長吳明榮說，維持基地長久運轉，屏菸採策略性的入園收費制，推出常設展送特展的購票方案，另針對屏東縣民參觀常設展全部免費。除了常設展，也引入「小小兵」、「鬼滅之刃」等特展，一年來，屏菸入園人數已超過120萬人次，門票收益也達兩千多萬，自償率更超過預期。

吳明榮說，屏菸以「藝術」為介面，期待讓各年齡層都能感受屏東多元文化品牌。本周末登場的「大武門」音樂祭，是縣長周春米上任以來第一個專為年輕族群打造的音樂文化品牌，嘻哈音樂、街頭塗鴉、街舞賽事、潮流市集等齊聚一堂，引燃青春活力。

為歡慶屏菸滿周歲，4天連假推出門票129元優惠，集結屏東在地文創好物的好屏製造所，提供滿千送百等多項優惠，歡迎民眾趁著228連假衝一波，參觀沉浸式展覽、聽音樂、體驗任天堂遊戲，同慶屏菸周年慶。更多活動資訊請關注屏菸1936文化基地臉書粉絲團。

屏菸1936文化基地開館一周年，228連假推出門票優惠129元，「一票逛到底」參觀菸葉館、客家及原民三大館與兩大特展外，並可免費參加「大武門」音樂祭，感受嘻哈文化魅力。圖／屏縣府文化處提供
屏菸1936文化基地開館一周年，228連假推出門票優惠129元，「一票逛到底」參觀菸葉館、客家及原民三大館與兩大特展外，並可免費參加「大武門」音樂祭，感受嘻哈文化魅力。圖／屏縣府文化處提供
屏菸1936文化基地開館一周年，228連假推出門票優惠129元，「一票逛到底」參觀菸葉館、客家及原民三大館與兩大特展外，並可免費參加「大武門」音樂祭，感受嘻哈文化魅力。記者劉星君／攝影
屏菸1936文化基地開館一周年，228連假推出門票優惠129元，「一票逛到底」參觀菸葉館、客家及原民三大館與兩大特展外，並可免費參加「大武門」音樂祭，感受嘻哈文化魅力。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 連假 品牌

延伸閱讀

228連假到淡水漁人碼頭 幾米遊園車、遊樂場讓孩子放電

限時4天！家樂福228連假會員買指定商品滿額享9折

228連假到 國道這些路段將湧車潮 國5南向恐塞到深夜

228連假垃圾何時倒？竹縣13鄉鎮市垃圾清運資訊看這裡

相關新聞

白肉雞也拉警報 農委會：特定部位肉3月底有缺口 將進口因應

除了缺蛋以外，國產白肉雞也拉警報，受禽流感疫情影響，白肉雞雛雞從2月19日起，雛雞參考價格每隻36元，為歷史新高；產業憂...

今晚強烈大陸冷氣團來襲 8縣市低溫特報防10度以下低溫

受強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及金門、馬祖天氣寒冷，易有10度以下氣溫發生。中央氣象局發布低溫特報，今晚起台北、新北...

228連假到 國道這些路段將湧車潮 國5南向恐塞到深夜

明天就是228連假，高速公路局表示，今天起國道就會陸續湧現返鄉車潮，假期長達4天更會有大量出遊車潮，預估今天中午前北部國...

廣角鏡／南台灣乾苦

南台灣旱象嚴重，曾文水庫蓄水率已不到2成4，而南化水庫蓄水率只剩5成、水位已跌至170公尺以下，由於預期缺水嚴重，嘉南平...

慢性咳嗽大增 小心黴漿菌作祟

網紅醫師在臉書指出「梅江俊（黴漿菌）這位壞同學，最近又開始到處出沒害人。」醫院門診近期出現不少慢性咳嗽病號。中華民國基層...

2023屏東燈節壓軸大戲 舞鈴劇場《南島天光》震撼登場

2023屏東燈節結合地景與人文，在萬年溪、縣民公園、勝利星村規畫三大燈區，43座創意燈飾帶來豐富的視覺饗宴，為期47天的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦