聽新聞
test
0:00 / 0:00
228連假屏菸入園門票全面優惠 一票玩到底暢遊三大館
屏菸1936文化基地2月25日迎接開館一周年，適逢228連假，屏東縣政府祭出入園票價全面優惠129元，「一票逛到底」參觀菸葉館、客家及原民三大館與兩大特展外，並可免費參加「大武門」音樂祭，感受嘻哈文化魅力。
屏菸在去年2月開幕，營運的第一年，即以屏東在地文化、產業、族群特色打造多元、創新的藝文展覽與活動，為歷史空間賦予當代新貌，展現出一座當代城市博物館的核心價值。
文化處長吳明榮說，維持基地長久運轉，屏菸採策略性的入園收費制，推出常設展送特展的購票方案，另針對屏東縣民參觀常設展全部免費。除了常設展，也引入「小小兵」、「鬼滅之刃」等特展，一年來，屏菸入園人數已超過120萬人次，門票收益也達兩千多萬，自償率更超過預期。
吳明榮說，屏菸以「藝術」為介面，期待讓各年齡層都能感受屏東多元文化品牌。本周末登場的「大武門」音樂祭，是縣長周春米上任以來第一個專為年輕族群打造的音樂文化品牌，嘻哈音樂、街頭塗鴉、街舞賽事、潮流市集等齊聚一堂，引燃青春活力。
為歡慶屏菸滿周歲，4天連假推出門票129元優惠，集結屏東在地文創好物的好屏製造所，提供滿千送百等多項優惠，歡迎民眾趁著228連假衝一波，參觀沉浸式展覽、聽音樂、體驗任天堂遊戲，同慶屏菸周年慶。更多活動資訊請關注屏菸1936文化基地臉書粉絲團。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言