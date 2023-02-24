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土城警規畫替代道路分散車潮 228連假出遊順暢安心
228和平紀念日連續假期共計4天，新北市土城警分局預判國道三號土城交流道及台65線快速道路將湧現大量出遊車潮，為有效加強交通疏運並紓解道路車流，規畫中央路、中華路、金城路及擺接堡路等重要聯外替代道路，提供駕駛用路人改道選擇，盼能分散車潮，確保行車順暢。
土城警方提醒國道高速公路局在2月25日上午6時至12時於國三木柵至香山交流道南向入口匝道，採取嚴格「入口匝道儀控高乘載管制」措施，屆時土城交流道平面及台65線土城二交流道高架入口處，也會派警力與國道第六警察大隊樹林分隊執行交通疏導管制，無法上國三的車流勢必要行駛替代道路，預判台三線及台61線北部濱海公路車流將驟增，土城警方會加強聯外替代道路沿線車流疏導，避免車流堵塞。
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