新菸防法預告期過短挨轟「閃監督」 國健署長：大家想太多

總統府於2月15日公告新「菸害防制法」，母法實施日待行政院公布，除母法以外還有8項相關子法，衛福部國健署於同日公告子法「指定菸品健康風險評估審查辦法」草案，但有別過往草案預告期60天，國健署僅開放7天讓各界陳述意見，立委林為洲今召開記者會，痛批國健署此舉是逃避國會監督。對於逃避監督一說，國健署長吳昭軍回應：「大家想太多」。

「健康風險評估審查辦法」僅給7天陳述意見，林為洲今與全國家長會長聯盟、董氏基金會、戒菸衛教學會舉行記者會，指出根據行政院公文載明，法規命令應至少「公告周知」60天，除非有「情況急迫顯然無法事先公告周知」，或「情況特殊，有定較短期間之必要者」2條件，才能縮短，但國健署未載明理縮短理由，且時間點巧合，選在衛環委員會正式召開前，根本是逃避國會監督。

吳昭軍今出席國健署記者會活動，針對林為洲等外界批評，他表示感謝召委、各立委及民團協助，讓「菸害防制法」修法如期在今年1月12日通過，對於縮短預告期僅7天，因為過去調查發現，新型菸品對青少年危害日益嚴峻，為解決社會亂象，必須在母法上路前，子法也能同步實施，因此才縮短預告時程，若因此被控逃避監督，「大家想太多」。

「健康風險評估審查辦法」草案預告期已於2月22日截止，吳昭軍說，已收到民團、戒菸團體、律師團體等各界意見，今日將會召開專家審查會議，審查完畢後會將意見彙整，3月初專家會議結果才會出爐，後續經國健署內部討論，確認後送請衛福部長核定，配合行政院實施母法日期，子法也會隨之公告，後續國健署才能依法籌組審查委員會，指定菸品業者也才有所依據來進行申請。

電子煙、加熱菸亂象多，國高中生使用新型菸品情況不斷增加，吳昭軍表示，菸商近年推陳出新各種新類型菸品，電子煙的煙油成份難以檢測，國外已有許多吸食電子煙致死案例，憂心造成國人嚴重危害，新法將電子煙統稱「類菸品」，未來實施日全面禁止電子煙，包括製造、販售、輸入、展售、廣告、使用等，大專院校至托兒所、托嬰中心也列為禁煙場所，近期國健署合作大專院校，帶動學生拒絕電子煙運動。

另外針對加熱菸，吳昭軍說，加熱菸經過公告為指定菸品，新法一旦上路，業者未經過「健康風險評估審查」，現在市面上所有的加熱菸及其載具皆禁止使用，必須通過審查後，才能合法製造、輸入、販售。即使通過審查，加熱菸及載具也不可以廣告、販售給20歲以下民眾，不能以「通過健康風險評估」等字眼來做廣告詞語，新法上路後國健署將有法源依據來進行取締。

吳昭軍提醒，抽菸除了造成肺部危害，也可能造成心血管疾病、腦中風甚至罹患癌症，希望沒抽菸的國人能避免抽菸，若已抽菸的民眾，歡迎利用國健署多元戒菸服務，早日遠離菸害。