ChatGPT衝擊大學甄選入學公平性　招聯會將訂指導原則

人工智能AI聊天機器人程式ChatGPT近期爆紅，不僅能寫腳本，也能協助撰寫程式碼。外界擔心其效能恐影響接下來三月將登場大大學招生，教育部表示，大學會更謹慎審查備審資料，也會加強自辦甄試項目如筆試、口試等，確認學生真實能力，招聯會也將於近期召開會議，制訂相關指導原則。

ChatGPT近期於全球竄紅，不少學生將此應用於輔助撰寫報告、自傳、小論文等，但外界擔心ChatGPT不只影響學習，學生恐利用ChatGPT美化升大學甄選入學備審資料，影響公平性。

教育部昨日晚間召開「ChatGPT等軟體對於學校課程教學及入學招生影響事宜研商會議」，邀請招聯會、高中端與大專校院協進會進行討論，並在會中達成初步共識。

教育部表示，大學申請入學招生第二階段是採多資料參採、評量學生綜合學習表現，包含備審資料審查以及自辦面試、實作等，並依照大學招聯會公告的備審資料「三重二不」審查原則，著重學生資料真實性、自主準備，尤其是經過高中教師認證的課程學習成果。

教育部指出，大學會更謹慎審查備審資料外，也會加強二階校系自辦甄試項目，包括筆試、口試或實作等，確認資料真實性與學生真實能力；招聯會也將於近期召開會議，制訂相關指導原則並發文給大學。

另外，ChatGPT亦衝擊大學課程教學與學術倫理，教育部也說，應引導學生以合理且負責的態度善用科技輔助學習，會再請大學協進會討論或委託專業團體進行研究。