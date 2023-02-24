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228連假到 國道這些路段將湧車潮 國5南向恐塞到深夜

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高公局預估，今天中午前北部國5南向南港至頭城將出現車流持續到深夜。圖／取自高公局1968即時路況網站提供
高公局預估，今天中午前北部國5南向南港至頭城將出現車流持續到深夜。圖／取自高公局1968即時路況網站提供

明天就是228連假，高速公路局表示，今天起國道就會陸續湧現返鄉車潮，假期長達4天更會有大量出遊車潮，預估今天中午前北部國5南向南港至頭城將出現車流持續到深夜；國1北向圓山到大華系統、國1南向楊梅到新竹段、國3南向土城到關西段晚間6點到8點也將出現車流壅塞。

路況預報員許文瑜表示，今天上午9點國道全線交通量為19.9百萬車公里，全天預計達110百萬車公里，國5南向雪隧上午9點通過車流為4800輛次，比去年同期減少1%。

她表示，今天上午國1南向台北路段發生事故，導致車流回堵5公里；國3南向汐止系統出口發生事故，導致車流回堵1公里，目前事故皆已排除疏解中。另外，今天上午國1三重、五股段及國3土城、木柵有車多壅塞情形，中南部地區則大致正常。

許文瑜指出，今天起國道就會陸續湧現返鄉車潮，預估北部國5南向南港至頭城中午前將出現車流持續到深夜；國1北向圓山到大華系統、國1南向楊梅到新竹段、國3南向土城到關西段晚間6點到8點車流壅塞。中部地區則大致正常；南部地區國1南向大灣到路竹下午4點至5點將出現車多情形。

高公局表示，228連假期間將實施匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等管制措施，其中入口匝道封閉措施每天不同，2月25日清晨5點至中午12點封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；凌晨0點至中午12點封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。2月26日清晨5點至中午12點封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。2月27日至28日每天中午12點至晚間9點封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

國道 車潮

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