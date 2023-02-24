快訊

病倒後亂作一團？ 每人都要為「有一天我會被照顧」做準備

飛日本6千有找！長榮航23航點祭優惠機票 限時4天開搶

范冰冰鬆口提「逃稅遭封殺」 首揭背後秘辛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

原民會禁伐導致無竹可用 林務局提疏伐竹林獎勵解決

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
竹林示意圖，圖為八仙山竹林。圖／東勢林管處提供
竹林示意圖，圖為八仙山竹林。圖／東勢林管處提供

農委會2月1日發布「原住民保留地竹林更新獎勵作業規範」，輔導原住民在原保地的竹林執行伐採作業，不但能領取竹林更新獎勵金3萬元，也可從竹材生產獲取利潤，同時促進竹林更新、維護竹林健康，達成經濟與環境雙贏。

林務局表示，位於原民會畫定為原住民保留地禁伐區域的竹林所有人，即日起可向竹林所有地鄉（鎮、市、區）公所申請竹林更新獎勵，本年度受理至四月底截止，民眾盡早提出申請，以免逾期。

根據林業統計資料，國產竹材的年產量曾高達320萬支，但至2016年開始直線下滑。2018年後甚至連續三年出產不到百萬支竹材，導致下游產業無竹可用。其中一項關鍵影響因素，是2016年推出「原住民保留地禁伐補償條例」，竹農擔心一旦疏伐竹林，將無法滿足「禁伐補償條例」中「竹木覆蓋率七成」的條件，導致無法領取補償金，因此無意願疏伐竹林。

林務局說，竹林經營須透過伐採老竹，始能促進更新，因竹林生長快速，4年生的竹材即可伐採利用，若老竹未能適時適量伐採，將導致竹林生長衰敗、水土保持功能衰退，對國土保安與碳吸存來說都是負面影響。因此，藉由4至5年更新伐採一次，將可維持竹林健康以發揮其公益功能，也能提供國產竹材產量，促進山村經濟振興、產業健全發展。

林務局表示，原住民保留地範圍內公告禁伐區域竹林，現有「禁伐補償條例」提供補償金，因此只要原保地竹農願意疏伐竹林、生產竹材，就可以申請與補償金同樣額度的「竹林更新獎勵金」每年每公頃三萬元。農民不須擔心損失既有收入，更可額外獲得竹林生產販售的收益，達到國土保安的同時也兼顧竹材生產目的，同時還能提供山區工作機會，活絡原鄉山村經濟。

林務局表示，「原住民保留地竹林更新獎勵作業規範」所定申請方式、申請期間、申領人及應備文件等，大部分與原住民保留地禁伐補償條例規定一致，以竹林所在地鄉（鎮）公所為受理窗口、每年辦理。

但竹林請領後須間隔3年以上才能再次請領，並以伐採（運）許可證或公所核發竹林更新證明書等伐採事實，作為請領依據。

原住民 補償金

延伸閱讀

猴出沒注意！彰化花壇大嶺巷閃出台灣獼猴 嚇壞登山客

射箭場用16族圖騰打造彩繪牆 替高雄全原運選手打氣

貓頭鷹酒瓶塞、山豬凳 10款來吉部落木製品世貿買得到

影／竹聯幫主「么哥」現身台中 今低調弔唁竹林老戰友

相關新聞

今晚強烈大陸冷氣團來襲 8縣市低溫特報防10度以下低溫

受強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及金門、馬祖天氣寒冷，易有10度以下氣溫發生。中央氣象局發布低溫特報，今晚起台北、新北...

228連假到 國道這些路段將湧車潮 國5南向恐塞到深夜

明天就是228連假，高速公路局表示，今天起國道就會陸續湧現返鄉車潮，假期長達4天更會有大量出遊車潮，預估今天中午前北部國...

廣角鏡／南台灣乾苦

南台灣旱象嚴重，曾文水庫蓄水率已不到2成4，而南化水庫蓄水率只剩5成、水位已跌至170公尺以下，由於預期缺水嚴重，嘉南平...

慢性咳嗽大增 小心黴漿菌作祟

網紅醫師在臉書指出「梅江俊（黴漿菌）這位壞同學，最近又開始到處出沒害人。」醫院門診近期出現不少慢性咳嗽病號。中華民國基層...

缺工嚴重！24家旅館赴旅展釋400多職缺、起薪3萬以上

疫後國境開放，各國紛紛爭取國際觀光客振興產業，但我國旅宿業缺工問題嚴重，交通部除爭取特別預算補貼薪資，觀光局即日起至2月...

原民會禁伐導致無竹可用 林務局提疏伐竹林獎勵解決

農委會2月1日發布「原住民保留地竹林更新獎勵作業規範」，輔導原住民在原保地的竹林執行伐採作業，不但能領取竹林更新獎勵金3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦