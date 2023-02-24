原民會禁伐導致無竹可用 林務局提疏伐竹林獎勵解決

農委會2月1日發布「原住民保留地竹林更新獎勵作業規範」，輔導原住民在原保地的竹林執行伐採作業，不但能領取竹林更新獎勵金3萬元，也可從竹材生產獲取利潤，同時促進竹林更新、維護竹林健康，達成經濟與環境雙贏。

林務局表示，位於原民會畫定為原住民保留地禁伐區域的竹林所有人，即日起可向竹林所有地鄉（鎮、市、區）公所申請竹林更新獎勵，本年度受理至四月底截止，民眾盡早提出申請，以免逾期。

根據林業統計資料，國產竹材的年產量曾高達320萬支，但至2016年開始直線下滑。2018年後甚至連續三年出產不到百萬支竹材，導致下游產業無竹可用。其中一項關鍵影響因素，是2016年推出「原住民保留地禁伐補償條例」，竹農擔心一旦疏伐竹林，將無法滿足「禁伐補償條例」中「竹木覆蓋率七成」的條件，導致無法領取補償金，因此無意願疏伐竹林。

林務局說，竹林經營須透過伐採老竹，始能促進更新，因竹林生長快速，4年生的竹材即可伐採利用，若老竹未能適時適量伐採，將導致竹林生長衰敗、水土保持功能衰退，對國土保安與碳吸存來說都是負面影響。因此，藉由4至5年更新伐採一次，將可維持竹林健康以發揮其公益功能，也能提供國產竹材產量，促進山村經濟振興、產業健全發展。

林務局表示，原住民保留地範圍內公告禁伐區域竹林，現有「禁伐補償條例」提供補償金，因此只要原保地竹農願意疏伐竹林、生產竹材，就可以申請與補償金同樣額度的「竹林更新獎勵金」每年每公頃三萬元。農民不須擔心損失既有收入，更可額外獲得竹林生產販售的收益，達到國土保安的同時也兼顧竹材生產目的，同時還能提供山區工作機會，活絡原鄉山村經濟。

林務局表示，「原住民保留地竹林更新獎勵作業規範」所定申請方式、申請期間、申領人及應備文件等，大部分與原住民保留地禁伐補償條例規定一致，以竹林所在地鄉（鎮）公所為受理窗口、每年辦理。

但竹林請領後須間隔3年以上才能再次請領，並以伐採（運）許可證或公所核發竹林更新證明書等伐採事實，作為請領依據。