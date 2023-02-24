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藥品保障「地板價」 將採浮動制適時檢討

中央社／ 台北24日電

健保藥預算今天將公告，健保署長石崇良接受中央社專訪表示，藥品保障「地板價」將採浮動制，除考慮不同藥品劑型、製程，也納入物價、人工、原物料等因素，適時檢討。

衛生福利部中央健康保險署自民國102年起試辦全民健康保險藥品費用分配比率目標制（DET）方案，預設每年藥費支出目標值，讓藥費維持於穩定及合理範圍，在總額支付制度下，有效管控藥費支出。

石崇良指出，DET已執行10年，需要檢討的部分之一，是到底哪些藥要參加DET調整；目前不需要參加DET的藥品，包括專利剛過期5年內，罕病、C肝、愛滋病、血友病這4類特殊用藥，第1級、第2級管制藥品，以及蛇毒、血清。

再者就是計算方式。石崇良表示，因為在計算時會設定不予調整比率（R-zone），加上15%的管銷費用，這是一個大的遊戲規則。

還有就是屬於要保護的藥品，例如基本用藥、容易短缺藥品，其中又以兒童用藥影響最大。石崇良說，兒童用藥的處境與罕病用藥類似，因用量少，但藥品每批次產製的數量固定，隨少子化問題嚴重，一定會有價差在，即便設定地板價予以保障，仍無法反應在成本上，是否特殊處理如統一採購，都在討論中。

依據「藥費支出目標制」，健保署每年都會調整健保藥預算，112年度藥價調整預計今天公告，4月1日生效，110年及111年合併調整金額為新台幣81.8億元，影響藥品逾6000項。

這次藥價調整作業，石崇良強調保障藥品「地板價」，並衡量通膨，而地板價是根據不同藥品劑型考慮。他以瓶裝藥水為例說明，不管內容物為何，基本就有瓶子、瓶蓋的成本，與錠狀、膠囊的成本不同，因此地板價主要是依製程、劑型去訂定。

石崇良直言，總不可能光瓶子、瓶蓋要價0.5元，卻只給低於0.5元的價格，「若真如此，哪還有廠商要做？」既然醫療產業也是在大環境中，就會受到物價、人工、原物料等因素影響，適時檢討地板價是必要的。

石崇良 健保 保險

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