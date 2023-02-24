解決缺藥健保擬統一採購 兒童用藥先實施

缺藥頻傳，健保署長石崇良接受中央社專訪表示，除設定「地板價」予以保障藥價，針對國內市場規模小的藥品，如兒童用藥等，研擬採行健保統一採購，最快今年起實施。

健保給付價影響廠商投入及製造意願是常年問題，今年恰巧同時面臨供應商生產鏈人力及原料供應不足，出現一波波缺藥潮。石崇良說，健保藥價設定「地板價」，雖能保障自由市場具競爭力藥物，但仍無法解決部分藥物市場太小、不敷成本問題，有設計特定採購方式必要性。

石崇良認為，缺藥問題要解決的不只是藥價，還有採購量，當市場規模太小成為廠商不願製造輸入的主因時，由健保統一採購、專案進口有望成為解方。現階段已經著手研究執行辦法，今年就要做，希望先從兒童用藥開始，如兒童止吐栓劑等，診所、小藥局議價能力差，時常出現缺藥問題。

健保統一採購有缺藥問題的兒童用藥是否可能4月上路，成為今年兒童節大禮，石崇良語帶保留，因為由健保供貨，就沒有藥價差，仍需要進行內部研擬，甚至還要與兒科醫學會、新生兒科醫學會、各醫療院所等代表討論。

石崇良表示，健保統一採購還是有缺點，因為是一口價，沒有議價空間，可能喪失自由市場競爭，所以不會把所有藥品都放在統一採購清單，如果藥品本身具有市場性，健保就不會介入統一採購，只有沒有利潤的藥品才值得考慮直接由健保採購。

有競爭的藥品留給自由市場競爭，競爭力不夠、但有必要性的用藥就由健保保障，這是石崇良心目中較合適的「雙軌並行」藥品採購模式，他說，這樣的做法就類似過去醫事司執行的兒童困難取得的臨床必要藥品及醫材調度中心，聯合採購、互相調藥。