228連假掃墓人潮湧現 桃殯周邊實施交管

228連假將至，不少民眾會提前掃墓祭祖。桃園警分局因應人潮，連假期間將於桃園殯儀館周邊實施交通管制，即日起至4月5日止，前往大有立體停車場動線改由健行路入場。另外，3月11日至4月5日止，至善街往桃園第一公墓路段例假日上午7時至下午3時也將實施單向通行。

桃園警分局表示，桃園區納骨塔清明節春祭活動自2月25日起至4月5日止，雖園區內有近200個停車格，但停滿即不開放車輛入場，由於往年園區外常有民眾車輛大排長龍情況，因此規劃交通疏導管制。