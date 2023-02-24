228連假掃墓人潮湧現 桃殯周邊實施交管
228連假將至，不少民眾會提前掃墓祭祖。桃園警分局因應人潮，連假期間將於桃園殯儀館周邊實施交通管制，即日起至4月5日止，前往大有立體停車場動線改由健行路入場。另外，3月11日至4月5日止，至善街往桃園第一公墓路段例假日上午7時至下午3時也將實施單向通行。
桃園警分局表示，桃園區納骨塔清明節春祭活動自2月25日起至4月5日止，雖園區內有近200個停車格，但停滿即不開放車輛入場，由於往年園區外常有民眾車輛大排長龍情況，因此規劃交通疏導管制。
桃園警方指出，春祭期間除了安排警力疏導車流，針對違規車輛也會加強取締，掃墓民眾除了桃園殯儀館和第一公墓周邊路邊停車格可利用，也可選擇殯儀館旁邊的大有立體停車場，該停車場提供了400個汽車格和160個機車格，預估可滿足民眾所需，也呼籲民眾多利用大眾運輸工具前往，維持周邊交通順暢。
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