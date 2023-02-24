228連假高雄管制風景區交通 另規畫取締酒駕大執法

228連續假日來臨，高雄市警方預估11處風景區，在假期每天上午10點起將出現車潮，安排警、義交疏導交通，並在明天連假首日起，連續3天，規畫防制酒駕及取締危險駕駛「大執法」。

高雄市警局交通大隊表示，高雄市交通局預估228連假，各景點周邊車流將比一般例假日增加約1至2成，警方分析，11處風景區將出現交通壅塞，今天下午4點到晚間7點、明天連假首日及第二、三天每天上午10點至下午點、下午4點到晚間7點，國道1號、國道3號南下路段，以及國道10號、台88快速道路及風景區周邊將出現車潮。

警方也預估，連假最後一天2月28日上午10點至中午、下午5點到晚間7點，國道1號、國道3號北上路段及國道10號、台88快速道路也將出現收假車潮。

在4天連假當中，高雄市警方將針對11處風景區，規畫交通疏導勤務，全天候加強監控車流及尖峰時段交通疏導管制措施。11處風景區包括西子灣、哈瑪星、棧貳庫、駁二特區、旗津、佛光山、旗山老街、美濃花海、崗山之眼、義大世界、南橫梅山口、藤枝二集團櫻花公園、大樹舊鐵橋及壽山動物園風景區。