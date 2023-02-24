連假北上常塞到一肚火氣 屏鵝公路調撥車道改楓港開始
228假期明天展開，屏東恆春半島旅宿業訂房率達八成，省道台1線屏東枋寮水底寮至枋山楓港段是往返墾丁及到台東的必經路段，每到連假必塞，尤其是北返時段匯入台9線及台26線大量車流的楓港段，用路人塞到一肚子氣，屏東縣警局這次連假修改以往調撥車道作為，南下調撥路段未變，北上調撥路段改從楓港開始，大型車輛禁入調撥車道。
疫情趨緩後，恆春半島旅宿住房隨之回溫，228連假前2天住率約九成，後2天約七成上下；縣警局交通隊說，這次是農曆春節後第一個連假，預估前往台東及墾丁的唯一道路屏鵝公路，南下車流會在前兩天達到高峰，北返則集中在後兩天，警方規畫相關交通疏導措施，呼籲用路人依規定行駛，或避開車流量大的車潮。
因應連假大量車潮造成的交通壅塞，警方過去在台1線水底寮至枋山路段（436.5至445.5公里），對南下或北上車流調撥車道，但評估最近的台1線南北向車流量後，發現收假期間的北上車流量，常會在匯入台9線與台26線王匯流處楓港段堵塞，此次連假北上調撥車道路段決定改從楓港段到枋山段（460公里至453公里），考量車輛行駛調撥車道安全性及穩定度，大型車輛禁止行駛。
警方將在台9線草埔橋（438公里）、台9線雙流段（440公里）實施車道漸變措施，2車道匯集成1車道，拉長車道縱深，以利車流匯集成1車道， 並在台1線與台9線匯流處（楓港亞柏加油站前）實施燈控截流，採燈控輪放方式截流台9線南向車流，以避免台9線車流匯入時搶道；同時祭出「沿山分流」措施，當台1線北返車潮增加時，會在台1線沿山公路口適度引導車輛行駛屏185線沿山公路替代道路，直行至新埤鄉接南州交流道，可避開水底寮壅塞路段。
墾丁大街晚間將進行「人車分流」防疫管制，易壅塞的台26線車城、恆春、南灣、墾丁路段等則部署紐澤西護欄及交通錐，另視連假南下交通狀況將車潮疏導至長灘飯店右轉車城景觀道路沿福安大橋、龜山大橋至海生館南下或海生館三叉路左轉埔墘路至台灣牛餐廳右轉接台26線南下。
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