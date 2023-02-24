連假北上常塞到一肚火氣 屏鵝公路調撥車道改楓港開始

228假期明天展開，屏東恆春半島旅宿業訂房率達八成，省道台1線屏東枋寮水底寮至枋山楓港段是往返墾丁及到台東的必經路段，每到連假必塞，尤其是北返時段匯入台9線及台26線大量車流的楓港段，用路人塞到一肚子氣，屏東縣警局這次連假修改以往調撥車道作為，南下調撥路段未變，北上調撥路段改從楓港開始，大型車輛禁入調撥車道。

疫情趨緩後，恆春半島旅宿住房隨之回溫，228連假前2天住率約九成，後2天約七成上下；縣警局交通隊說，這次是農曆春節後第一個連假，預估前往台東及墾丁的唯一道路屏鵝公路，南下車流會在前兩天達到高峰，北返則集中在後兩天，警方規畫相關交通疏導措施，呼籲用路人依規定行駛，或避開車流量大的車潮。

因應連假大量車潮造成的交通壅塞，警方過去在台1線水底寮至枋山路段（436.5至445.5公里），對南下或北上車流調撥車道，但評估最近的台1線南北向車流量後，發現收假期間的北上車流量，常會在匯入台9線與台26線王匯流處楓港段堵塞，此次連假北上調撥車道路段決定改從楓港段到枋山段（460公里至453公里），考量車輛行駛調撥車道安全性及穩定度，大型車輛禁止行駛。

警方將在台9線草埔橋（438公里）、台9線雙流段（440公里）實施車道漸變措施，2車道匯集成1車道，拉長車道縱深，以利車流匯集成1車道， 並在台1線與台9線匯流處（楓港亞柏加油站前）實施燈控截流，採燈控輪放方式截流台9線南向車流，以避免台9線車流匯入時搶道；同時祭出「沿山分流」措施，當台1線北返車潮增加時，會在台1線沿山公路口適度引導車輛行駛屏185線沿山公路替代道路，直行至新埤鄉接南州交流道，可避開水底寮壅塞路段。