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因應228連假返鄉出遊車潮 嘉縣警局加強風景區交通疏導、防制危險駕車

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
因應228連假車潮，嘉義縣警察局將在知名風景區路段及高鐵嘉義站，規畫交通疏導，維持交通秩序順暢，提升遊憩品質。圖／警方提供
因應228連假車潮，嘉義縣警察局將在知名風景區路段及高鐵嘉義站，規畫交通疏導，維持交通秩序順暢，提升遊憩品質。圖／警方提供

228連假明天起到28日為期4天，嘉義縣警察局預估下班起返鄉車潮逐漸湧現，警局為避免連假知名風景區周邊路段交通壅塞，針對太平雲梯、阿里山森林遊樂區、奮起湖、故宮南院、東石漁人碼頭、高跟鞋教堂等風景地區及高鐵嘉義站，規畫交通疏導，維持交通秩序順暢，提升遊憩品質。

連假高速公路局將視車流狀況實施匝道儀控管制，警方將派員針對交流道周邊道路加強巡查，如車流回堵至平面道路時，立即疏導上交流道車流行止或改行替代道路。

高鐵嘉義站實施旅客上、下車分流機制，前往搭乘旅客由高鐵西路側下車，由第1、號門進站；出站旅客，請由第2、3號門出站，規畫至保鐵五路等候接送，前往高鐵站載客車輛，多利用周邊停車場30分鐘內免收費措施等候載客，警方將加強取締高鐵周邊道路違停車輛。

阿里山遊樂區車潮及園區停車空間有限，嘉義林區管理處在台18線90K至95K規畫免費接駁車，遊客可將車輛停放路旁停車格，轉搭接駁車前往遊樂園區大門，縮短等待入園時間。

民眾上山賞花請遵行車秩序，尤其159甲線往番路鄉半天岩紫雲寺、169線往奮起湖風景區、162甲線往太平地區、166線往瑞里地區及嘉130線往彌陀禪寺等山區道路狹小，勿路邊停車及違規超車，車流量大，請依員警或現場指揮人員指示行進。

警方持續防制危險駕車，強化取締噪音改裝車輛，提醒民眾勿深夜不當車聚妨害安寧秩序及超速競駛、蛇行逼車等行為，違者將視涉案情形以刑法公共危險罪移送，並依道路交通管理處罰條例舉發。

因應228連假車潮，嘉義縣警察局將在知名風景區路段及高鐵嘉義站，規畫交通疏導，維持交通秩序順暢，提升遊憩品質。圖／警方提供
因應228連假車潮，嘉義縣警察局將在知名風景區路段及高鐵嘉義站，規畫交通疏導，維持交通秩序順暢，提升遊憩品質。圖／警方提供
因應228連假車潮，嘉義縣警察局將在知名風景區路段及高鐵嘉義站，規畫交通疏導，維持交通秩序順暢，提升遊憩品質。圖／警方提供
因應228連假車潮，嘉義縣警察局將在知名風景區路段及高鐵嘉義站，規畫交通疏導，維持交通秩序順暢，提升遊憩品質。圖／警方提供

高鐵 嘉義

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