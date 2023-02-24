快訊

替代雞蛋的食物，竟然有它！一表看替代雞蛋營養的食物有哪些

又在北高雄！富邦攜手國揚集團 高雄將有第3家漢神百貨

上班太無聊！工作17年想跳槽台積電 網見經歷勸：別衝動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

228遊台中LaLaport怕塞？中警：今提早展開疏導計畫

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中三井LaLaport南館從開幕以來，人潮不斷，第三警分局因應228連假，今天已展開交通疏導計畫。圖／第三警分局提供
台中三井LaLaport南館從開幕以來，人潮不斷，第三警分局因應228連假，今天已展開交通疏導計畫。圖／第三警分局提供

台中三井LaLaport南館從開幕以來，人潮不斷，農曆年假期間，更造成周邊交通壅塞，228連假將至，台中市警局已在今天提前展開交通疏導計畫，將派出136名人次的警力，協同義交，疏導現場交通，也提醒遊客，多使用大眾運輸工具。

第三警分局表示，228連假在明天開始，但相關的交通疏導計畫，已在今天展開，將到228日後結束，主要針對轄內台中車站、捷運大慶站、台74線快速道路、中投公路起點-五權南路段等重要交通樞紐、要道，以及大型購物商場三井LaLaport，展開守望、巡邏等交通疏導勤務，預計將派遣警力136人次，協同義交加強指揮疏導人、車流，以維持轄區交通順暢。

第三警分局指出，三井LaLaport商場在經市警局與業者、市府交通局等單位多次會勘，調整交通疏導措施，包括增加停車場指示牌、警員現場控燈、增加義交人數、加強違停拖吊等，目前周邊車流狀況已日趨穩定，建議民眾可多利用大眾運輸工具，如欲自行駕車前來，也請務必遵守交通規則。

三分局重申，對於阻礙交通的違停車輛將持續稽查取締，駕駛人如行經設有斑馬線之路口，應減速慢行禮讓行人通過，不暫停讓行人先行通過者，將依道交條例，處1200元以上3600元以下罰鍰。

三分局長吳銘淵表示，民眾在連續假期出門前，可利用高速公路局1968電話專線、收聽廣播或上網查詢等方式，掌握即時道路交通狀況，彈性調整行駛路線，如遇道路車多壅塞，請遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，配合員警、義交指揮手勢循序行進，並請用路人發揮同理心，共同建構優質的交通環境。

台中三井LaLaport南館從開幕以來，人潮不斷，第三警分局因應228連假，今天已展開交通疏導計畫。圖／第三警分局提供
台中三井LaLaport南館從開幕以來，人潮不斷，第三警分局因應228連假，今天已展開交通疏導計畫。圖／第三警分局提供

LaLaport 違停 連假

延伸閱讀

高雄違停年破41萬件 議員：不友善的停車環境是癥結

海鮮控開嗑！ 手刀搶訂豐FOOD「龍蝦之夜吃到飽」3月4場次 加碼幸福草莓季

台中人好期待！「饗食天堂」台中二店籌備中，落腳台中三井LaLaport

三井LaLaport進軍高雄鳳山 取得都市設計審議許可

相關新聞

廣角鏡／南台灣乾苦

南台灣旱象嚴重，曾文水庫蓄水率已不到2成4，而南化水庫蓄水率只剩5成、水位已跌至170公尺以下，由於預期缺水嚴重，嘉南平...

慢性咳嗽大增 小心黴漿菌作祟

網紅醫師在臉書指出「梅江俊（黴漿菌）這位壞同學，最近又開始到處出沒害人。」醫院門診近期出現不少慢性咳嗽病號。中華民國基層...

228連假掃墓人潮湧現 桃殯周邊實施交管

228連假將至，不少民眾會提前掃墓祭祖。桃園警分局因應人潮，連假期間將於桃園殯儀館周邊實施交通管制，即日起至4月5日止，...

228連假高雄管制風景區交通 另規畫取締酒駕大執法

228連續假日來臨，高雄市警方預估11處風景區，在假期每天上午10點起將出現車潮，安排警、義交疏導交通，並在明天連假首日...

連假北上常塞到一肚火氣 屏鵝公路調撥車道改楓港開始

228假期明天展開，屏東恆春半島旅宿業訂房率達八成，省道台1線屏東枋寮水底寮至枋山楓港段是往返墾丁及到台東的必經路段，每...

因應228連假返鄉出遊車潮 嘉縣警局加強風景區交通疏導、防制危險駕車

228連假明天起到28日為期4天，嘉義縣警察局預估下班起返鄉車潮逐漸湧現，警局為避免連假知名風景區周邊路段交通壅塞，針對...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦