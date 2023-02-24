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228遊台中LaLaport怕塞？中警：今提早展開疏導計畫
台中三井LaLaport南館從開幕以來，人潮不斷，農曆年假期間，更造成周邊交通壅塞，228連假將至，台中市警局已在今天提前展開交通疏導計畫，將派出136名人次的警力，協同義交，疏導現場交通，也提醒遊客，多使用大眾運輸工具。
第三警分局表示，228連假在明天開始，但相關的交通疏導計畫，已在今天展開，將到228日後結束，主要針對轄內台中車站、捷運大慶站、台74線快速道路、中投公路起點-五權南路段等重要交通樞紐、要道，以及大型購物商場三井LaLaport，展開守望、巡邏等交通疏導勤務，預計將派遣警力136人次，協同義交加強指揮疏導人、車流，以維持轄區交通順暢。
第三警分局指出，三井LaLaport商場在經市警局與業者、市府交通局等單位多次會勘，調整交通疏導措施，包括增加停車場指示牌、警員現場控燈、增加義交人數、加強違停拖吊等，目前周邊車流狀況已日趨穩定，建議民眾可多利用大眾運輸工具，如欲自行駕車前來，也請務必遵守交通規則。
三分局重申，對於阻礙交通的違停車輛將持續稽查取締，駕駛人如行經設有斑馬線之路口，應減速慢行禮讓行人通過，不暫停讓行人先行通過者，將依道交條例，處1200元以上3600元以下罰鍰。
三分局長吳銘淵表示，民眾在連續假期出門前，可利用高速公路局1968電話專線、收聽廣播或上網查詢等方式，掌握即時道路交通狀況，彈性調整行駛路線，如遇道路車多壅塞，請遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，配合員警、義交指揮手勢循序行進，並請用路人發揮同理心，共同建構優質的交通環境。
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