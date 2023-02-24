228連假、豐原觀音山公墓 交通資訊看這裡
明天就是228連續假期，不少民眾會提早到台中市豐原區觀音山公墓祭祖，豐原警分局將於國道1號豐原交流道沿線中正路、國道4號后豐交流道沿線國豐路、國道4號豐原潭子段交流道沿線豐勢路、豐原觀音山公墓南陽路58巷進行交通管制，呼籲用路人注意。
台中市豐原警分局相關管制措施及改道替代路線資訊如下：
一、國道1號豐原交流道匝道儀控
國道1號豐原交流道南北向將實施匝道儀控，建議民眾多利用國道4號神岡交流道、后豐交流道或國道1號后里交流道上國道，如遇車多建議行駛以下替代路線，避免陷於車潮中：
(一) 豐原市區往豐原交流道：
1. 於豐原區中正路與豐原大道口改道，南下左轉豐原大道接崇德路再上台74線，北上右轉豐原大道接三豐路往后里。
2. 於豐原區中正路與圓環南路口改道，南下左轉圓環南路接中山路上台74線，北上右轉圓環西路接三豐路往后里。
(二) 豐原市區往大雅區：由西勢路接崇德路右轉雅潭路往大雅。
(三) 豐原市區往神岡區：由豐洲路或豐社路接大圳路往神岡。
二、國道4號台中環線豐原潭子段交流道改善與管制措施
因國道4號台中環線豐原潭子段全線通車，交通部高速公路局規劃國道3號霧峰至國道1號台中系統、國道3號中港系統雙向為替代道路，避開國道1號與國道3號台中地區壅塞路段。
平面道路部分已將豐勢路二段535巷雙向通行調整單向通行，機慢車輛維持雙向通行；豐勢路往國道4號方向於富陽路口南北向，高公局中區養護工程分局已增設往國4指示牌面以增明確指示。
豐勢路與富陽路口時相號誌優化則由台中工務段做滾動式修正，以期改善連假期間交通尖峰時刻車流，並請用路人行經該路段減速慢行依相關標誌標線行駛。
三、豐原區觀音山公墓南陽路58巷管制
因應假日掃墓人潮，豐原區公所於2月25、26、27、28日每日6時至12時實施觀音山公墓交通管制，南陽路58巷單向通行，欲前往觀音山掃墓車輛，統一由南陽路58巷口進入公墓區，沿北陽路福緣橋離開，南陽路58巷沿線紅線禁止停車。
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