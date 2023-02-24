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228連假、豐原觀音山公墓 交通資訊看這裡

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
明天就是228連續假期，豐原警分局將派員在重要交通路口進行交通管制，呼籲用路人注意。圖／台中市警察局豐原分局提供
明天就是228連續假期，豐原警分局將派員在重要交通路口進行交通管制，呼籲用路人注意。圖／台中市警察局豐原分局提供

明天就是228連續假期，不少民眾會提早到台中市豐原區觀音山公墓祭祖，豐原警分局將於國道1號豐原交流道沿線中正路、國道4號后豐交流道沿線國豐路、國道4號豐原潭子段交流道沿線豐勢路、豐原觀音山公墓南陽路58巷進行交通管制，呼籲用路人注意。

台中市豐原警分局相關管制措施及改道替代路線資訊如下：

一、國道1號豐原交流道匝道儀控

國道1號豐原交流道南北向將實施匝道儀控，建議民眾多利用國道4號神岡交流道、后豐交流道或國道1號后里交流道上國道，如遇車多建議行駛以下替代路線，避免陷於車潮中：

(一) 豐原市區往豐原交流道：

1. 於豐原區中正路與豐原大道口改道，南下左轉豐原大道接崇德路再上台74線，北上右轉豐原大道接三豐路往后里。

2. 於豐原區中正路與圓環南路口改道，南下左轉圓環南路接中山路上台74線，北上右轉圓環西路接三豐路往后里。

(二) 豐原市區往大雅區：由西勢路接崇德路右轉雅潭路往大雅。

(三) 豐原市區往神岡區：由豐洲路或豐社路接大圳路往神岡。

二、國道4號台中環線豐原潭子段交流道改善與管制措施

因國道4號台中環線豐原潭子段全線通車，交通部高速公路局規劃國道3號霧峰至國道1號台中系統、國道3號中港系統雙向為替代道路，避開國道1號與國道3號台中地區壅塞路段。

平面道路部分已將豐勢路二段535巷雙向通行調整單向通行，機慢車輛維持雙向通行；豐勢路往國道4號方向於富陽路口南北向，高公局中區養護工程分局已增設往國4指示牌面以增明確指示。

豐勢路與富陽路口時相號誌優化則由台中工務段做滾動式修正，以期改善連假期間交通尖峰時刻車流，並請用路人行經該路段減速慢行依相關標誌標線行駛。

三、豐原區觀音山公墓南陽路58巷管制

因應假日掃墓人潮，豐原區公所於2月25、26、27、28日每日6時至12時實施觀音山公墓交通管制，南陽路58巷單向通行，欲前往觀音山掃墓車輛，統一由南陽路58巷口進入公墓區，沿北陽路福緣橋離開，南陽路58巷沿線紅線禁止停車。

明天就是228連續假期，豐原警分局將派員在重要交通路口進行交通管制，呼籲用路人注意。圖／台中市警察局豐原分局提供
明天就是228連續假期，豐原警分局將派員在重要交通路口進行交通管制，呼籲用路人注意。圖／台中市警察局豐原分局提供

國道 后里 台中市

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