快訊

為「每天吃蛋」說深夜道歉！炎亞綸：最缺的是我的同理心

烏克蘭人能不能演天鵝湖？古典音樂抵制俄羅斯的文化論戰

台灣有事兵推估兩周結束 「美日台慘勝」 兩關鍵讓共軍落敗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老翁跌倒麻痛無力查是椎間盤突出 做這手術快速緩解

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
阿公椎間盤第4至第5節突出，麻痛到影響日常生活。記者王昭月／翻攝
阿公椎間盤第4至第5節突出，麻痛到影響日常生活。記者王昭月／翻攝

高雄一名70多歲老翁年初意外跌倒，腰、雙腳有時麻痛無力，就醫發現椎間盤突出，造成神經壓迫，併椎管狹窄及脊髓損傷。醫師替他做脊椎內視鏡手術，術後隔天即下床走動並返家休養， 免去疼痛折磨。

收治老翁的「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬表示，阿公第4至第5節椎間盤突出，造成疼痛麻痺，影響行走與日常生活，如果未能即時動手術治療，讓脊椎神經繼續受壓迫，所有症狀都可能加重，就算後來再開刀也難補救，復健時間更漫長。

為此他建議阿公接受微創脊椎內視鏡減壓手術，讓脊椎神經減壓，避免神經持續受壓迫，患者很快感受到「減痛」。他說，內視鏡減壓手術以微創套管小範圍地將肌肉層分離，降低對神經肌肉的傷害，傷口小、出血量及風險也少，手術時間約1、2個小時，術後很快可以下床，且住院時間及手術恢復期都縮短，有助患者迅速回歸正常生活。

楊椒喬以微創脊椎內視鏡手術治療椎間盤突出、椎管狹窄及脊椎退化性疾病的患者，至今超過上千例，患者以腰椎第4至第5節；及腰椎第5節至薦椎第1節居多。

楊椒喬院長表示，微創脊椎內視鏡手術傷口小、復原快，有助患者迅速回歸正常生活。記者王昭月／翻攝
楊椒喬院長表示，微創脊椎內視鏡手術傷口小、復原快，有助患者迅速回歸正常生活。記者王昭月／翻攝

手術 患者 椎間盤突出

延伸閱讀

被傳離婚李玟發聲了！「這輩子最大恐懼」驚爆住院開刀

半夜頻尿動攝護腺手術卻無法射精 律師告醫師敗訴

焦慮個性致長期腸子糾結便秘 女子跨海求醫手術緩解

主動脈瓣膜狹窄恐猝死 醫建議選擇適合的手術治療續命

相關新聞

廣角鏡／南台灣乾苦

南台灣旱象嚴重，曾文水庫蓄水率已不到2成4，而南化水庫蓄水率只剩5成、水位已跌至170公尺以下，由於預期缺水嚴重，嘉南平...

慢性咳嗽大增 小心黴漿菌作祟

網紅醫師在臉書指出「梅江俊（黴漿菌）這位壞同學，最近又開始到處出沒害人。」醫院門診近期出現不少慢性咳嗽病號。中華民國基層...

流浪台灣燈會／如何再躍全球最佳慶典 賴瑟珍：台灣應打造定點賞燈小鎮

觀光局前局長、台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍，1973年進入交通部觀光局，從基層辦事員做起，一路成為首位女性觀光局長。1990年，她擔任觀光局業務組副組長時，就參與舉辦原為台北燈會的台灣燈會，2008年在局長任內，使台灣燈會成為「全球最佳慶典活動」之一，見證燈會從中正紀念堂出發，政黨輪替後到處流浪下，從璀璨耀眼到充滿挑戰的台灣燈會史。 聯合報數位版提出專訪邀約，請賴瑟珍分析燈會遭遇的困境與未來發展時，她欣然答應並直言：「台灣燈會已完成階段性任務。」她侃侃而談燈會走了34年，現在應從有效利用資源整合與落地生根的兩大方向規畫新方向；透過深度剖析，她的觀察與建言，讓政府、業者與台灣社會思考，每年燒錢、煙火式的燈會，如何在關鍵的時刻，邁向下一步。

老翁跌倒麻痛無力查是椎間盤突出 做這手術快速緩解

高雄一名70多歲老翁年初意外跌倒，腰、雙腳有時麻痛無力，就醫發現椎間盤突出，造成神經壓迫，併椎管狹窄及脊髓損傷。醫師替他...

孤老危機／病倒後亂作一團？ 每個人都要為「有一天我會被照顧」做準備

長泰老學堂執行長林金立多從事長照二十幾年，看到許多長輩病倒後，家庭紊亂、開始爭吵。他認為，我們會為人生許多事做準備，連身後事可能都寫好生前契約、討論安葬方式，但卻沒有人為了「老了要被照顧、我可能中風失能」做準備，以至於那天來到時，全家天翻地覆，至於要如何為「有一天我會被照顧」做準備呢？以下為他第一人稱給個人、家人子女，以及長照組織的建議。

冷空氣南下北部越晚越濕冷 228連假先冷後暖各地有感

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(24)日起強冷空氣逐漸南下，北、東轉雨；北台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦