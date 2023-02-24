老翁跌倒麻痛無力查是椎間盤突出 做這手術快速緩解

高雄一名70多歲老翁年初意外跌倒，腰、雙腳有時麻痛無力，就醫發現椎間盤突出，造成神經壓迫，併椎管狹窄及脊髓損傷。醫師替他做脊椎內視鏡手術，術後隔天即下床走動並返家休養， 免去疼痛折磨。

收治老翁的「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬表示，阿公第4至第5節椎間盤突出，造成疼痛麻痺，影響行走與日常生活，如果未能即時動手術治療，讓脊椎神經繼續受壓迫，所有症狀都可能加重，就算後來再開刀也難補救，復健時間更漫長。

為此他建議阿公接受微創脊椎內視鏡減壓手術，讓脊椎神經減壓，避免神經持續受壓迫，患者很快感受到「減痛」。他說，內視鏡減壓手術以微創套管小範圍地將肌肉層分離，降低對神經肌肉的傷害，傷口小、出血量及風險也少，手術時間約1、2個小時，術後很快可以下床，且住院時間及手術恢復期都縮短，有助患者迅速回歸正常生活。