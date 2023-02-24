冷空氣南下北部越晚越濕冷 228連假先冷後暖各地有感

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(24)日起強冷空氣逐漸南下，北、東轉雨；北台氣溫漸降、越晚越濕冷，下午起其他各地也將逐漸下降。228連假前2天(25、26日)氣溫降至最低，部分縣市將出現8度左右的平地最低氣溫。

吳德榮表示，根據今晨觀測資料顯示，西半部有低雲或霧，大台北及東半部海面有降水回波，北海岸、大台北東側及宜蘭降雨較明顯，桃園零星飄雨，台中有濃霧。截至清晨4點53分各地區平地最低氣溫為北部(桃園蘆竹區)13.0度，中部(台中清水區)14.6度，南部(高雄大樹區)13.4度，東部(花蓮壽豐鄉)14.1度。

吳德榮指出，根據最新(23日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(24)日起強冷空氣逐漸南下，北、東轉雨；北台氣溫漸降、越晚越濕冷，下午起其他各地也將逐漸下降。各地區平地氣溫為北部20降至13度，中部13至26度，南部13至29度，東部13至28度。

他表示，根據最新模式模擬顯示，228連假前2天(25、26日)氣溫降至最低，北台冷，其他地區早晚冷，台北測站約可降至13度或12度，達「大陸冷氣團」或「強烈大陸冷氣團」的機率皆存在，部分縣市將出現8度左右的平地最低氣溫。連假後2天(27、28日)及下周三(1日)冷空氣減弱，氣溫逐日回升。

他也說，根據最新模式模擬顯示，228連假前2天(25、26日)大台北、東半部仍有局部短暫雨；連假後2天(27、28日)及下周三(1日)大台北轉乾，西半部晴朗、東半部偶有局部短暫雨的機率。下周四(2日)東北季風略增強，影響輕微，迎風面雲量略增，大台北、東半部降雨機率略提高，北台轉涼，其他地區變化不大。