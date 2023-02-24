四個年齡都有文化禮金可拿 藝文界:希望不是一時煙火

行政院昨通過疫後特別預算案，文化部獲行政院同意編列擴大文化成年禮金7.5億及各項藝文振興方案15億，合計22.5億元。

文化部表示，德、義等歐洲國家，近年皆陸續有發放文化禮金予青年用以文化體驗及消費的相關案例。參考各國經驗，文化部今年度預算編列2億元，預計發放給18歲青年每人1200元文化禮金。文化部長史哲上任後，考量疫情爆發後，三屆18歲青年，不僅失去象徵成年的高中畢業典禮，更錯過了畢業旅行、校外教學等文化及社群體驗，特別請命爭取再加發19至21歲每人1200元禮金。

文化部也爭取15億元預算，將用於辦理產業振興，規劃獨立書店購書加發購書禮金、鼓勵縣市轄內書店串連辦理書展、書市、與教育部合作辦理「藝拍即合校園藝術課程及校外文化教學一日文化體驗」等藝文活動。

故事工廠執行長林佳鋒表示，若此一發放是長期政策、而非「一時的煙火」，代表台灣青年18歲成年後，將有4年的光陰可拿到文化禮金、接受文化洗禮，對藝文消費人口的養成相當重要。他希望此次的發放不只是疫後特別預算，而是固定久遠的文化政策。

林佳鋒指出，文化成年禮不只是文化部的事，更應攜手教育部合作。如今文化部採納文化界建言與教育部合作，提升學生參與藝文消費，對文化藝術的扎根和產業的完整都有正面意義。