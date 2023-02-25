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「一天睡8小時」已是過時迷思！研究發現更多基因會影響睡眠

聯合新聞網／ 綜合報導
「一天睡8小時」的觀念，在現今看來已經過時。圖片來源／ingimage
「一天睡8小時」的觀念，在現今看來已經過時。圖片來源／ingimage

「一天睡8小時」是現代普遍為人所知的睡眠習慣，認為8小時的長度正好不多不少，可以補足元氣又不會睡太多。然而近來日本媒體揭露，指出每個人適合的睡眠時間，很可能因為基因有所不同，「睡8小時」的說法已經不再適用。

根據日本媒體「PRESIDENT Online」報導，人在睡眠的時候，可以重新整理腦中的記憶，將不必要的垃圾清除。此外，還能恢復身體與心靈上的疲勞。過去談到睡眠，可能會被認為是懶惰的象徵，但其實想要補足元氣，讓工作更有效率，睡眠可是萬萬不能少的。

至於問到「一天睡幾小時才好」這個問題時，許多人可能會下意識地回答「8小時」。不過，事實上每個人合適的睡眠時間不同，有的人只睡3小時就夠，也有的人得睡上10個小時。8小時只是個大略的中央值而已，實際情況還得依據個人狀況而定。

報導指出，過去的研究認為，人體有20個基因與睡眠有關。但現在發現，其實有高達351個基因會影響睡眠。此外，季節、溫度、日照時間，以及當天大腦與身體的勞動狀況等等，都會是影響睡眠的因子。而過去推崇「少睡覺拚命努力」的觀念，如今已經不合時宜，應該要改成「努力嘗試睡著」，才能帶來更理想的健康。

日本 睡眠 基因

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