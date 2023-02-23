飯店業喊開放移工 勞長：人力成本沒有比較便宜

飯店業喊缺工，雲朗觀光集團總經理盛治仁指出人力不足是產業質變的結果，非薪資條件太差，有飯店房務員薪水加到3.7萬仍招不到人，呼籲開放讓觀光業引進移工。勞動部長許銘春今接受網路節目專訪時說，除薪水，勞動條件、工作環境也都是勞工考量，若僱用移工，除支付基本工資，加上就業安定費、餐宿等，聘雇移工的人力成本不會比較便宜。

為協助解決觀光飯店旅宿業解決缺工問題，勞動部勞動力發展署從去年10月起展開專案媒合服務，觀光局彙蒐106家業者、2579個職缺，其中符合專案媒合薪資標準者（北部月薪3萬以上、中南東部2.8萬）僅佔4成1，發展署總共推介了3062人，協助業者僱用292人；今年1月的第三階段專案也繼續服務。

發展署直指，依據行政院主計總處111年人力運用調查結果，「待遇不符合求職者期待」仍是就業市場供需無法媒合的主因。另依據勞動部最新一期薪資調查，住宿業清潔人員(房務員)經常性薪資約2萬5436元，也低於整體服務業清潔人員平均經常性薪資2萬7135元，顯見房務員薪資待遇仍有很大的改善空間。

發展署說，雲朗觀光集團去年透過觀光局提報參加專案媒合，提供35個職缺，其中包含5個房務員，經推介264人，皆未獲錄取，今年截至目前，都未再提報參加媒合，而是自行在台灣就業通網站刊登32個職缺，包含房務員7個、夜間房務員1個。

許銘春接受專訪時談及觀光業缺工問題時說，已辦過3次專案媒合，但業者開出薪資條件不合理、通知面試和錄取速度慢，實際僱用人數也較盤點時開出的需求還少。她指出，除了薪水，勞動條件、工作環境都要納入考量，曾遇過業者開出要會英日文，還要有工作經驗的職缺條件，薪水卻只給3萬元，「這樣有年輕人會去嗎？」

針對不少業者高喊開放移工，許銘春也點出真相。她指出，移工適用我國基本工資，再加上就業安定費、餐宿等成本，每名移工聘用成本約3.2萬元到3.3萬，人力成本上不會比用本勞便宜。