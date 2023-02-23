2812人死於車禍不減反增 交部推「行人及高齡友善區」

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聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
去年1至11月道路交通事故件數、死亡及受傷均較前年同期增加5%以上，共造成2812人死亡、44萬9718人受傷。本報資料照
去年1至11月道路交通事故件數、死亡及受傷均較前年同期增加5%以上，共造成2812人死亡、44萬9718人受傷。本報資料照

交通部今召開道安說明會公布，去年1至11月道路交通事故件數、死亡及受傷均較前年同期增加5%以上，交通事故總計33萬8375件，造成2812人死亡、44萬9718人受傷。交通部長王國材表示，今年道安精進作為在改善人行車行空間部分，將推動「行人及高齡友善區」，初期選定特定縣市作為示範區，未來推廣至全台使用。

根據道安會統計，當前最主要死亡族群為機車及高齡者，機車佔全體死亡人數6成4、高齡者約佔4成1，去年1至11月機車事故死亡人數1786人，較前年同期增加152人；高齡者死亡人數1151人，較前年同期增加125人；酒駕防制略有成效，死亡人數為252人，較前年同期減少32人。

道安會統計，30日死亡人數較前年同期增加最多5縣市，累計增加高達193人，分別為彰化縣(+57)、新北市(+50)、高雄市(+47)、台中市(+20)、新竹縣 (+19)。就機車死亡部分，增加較多為彰化縣(+47)、新北市(+40)、台中市(+20)、高雄市(+16)、南投縣(+14)、台南市(+14)。高齡者部分，增加較多縣市分別為新北市(+37)、台中市(+35)、高雄市(+27)、彰化縣(+23)、台南市(+14)。

王國材表示，今年道安精進作為將從工程面改善人行車行空間、從教育面形塑優質交安文化、強化交通安全執法等3大構面推動10項改善策略。其中在改善人行、車行空間部分，將鎖定特定縣市區域作為「行人及高齡友善區」示範區，確認相關方案具改善成效再推廣至各縣市使用。

另外，王國材也說，道安會2019年起以30日內死亡納入交通事故死亡人數，但發現有些發生輕微車禍，後來因為心臟病、癌症等其他因素死亡卻也被列入，每年平均會有250至300人落差。以2021年為例，扣除後死亡人數為2693人，扣除前為2962人，未來研議與衛生福利部介接，每年扣除自然死人數，以真實呈現數據。

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