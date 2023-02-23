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明冷氣團襲各地降溫有感 228連假這天恐跌破10度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天(24日)強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部轉冷，228連假周日清晨將迎最低溫。本報資料照
明天(24日)強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部轉冷，228連假周日清晨將迎最低溫。本報資料照

中央氣象局表示，明天(24日)強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部轉冷，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。228連假首日(25日)各地寒冷，周日清晨將迎最低溫，局部更有10度以下低溫機率，下周一起冷氣團減弱回暖，但下周四預計再迎一波東北季風，北部、東北部將轉涼。

氣象局預報員張承傳表示，明天冷氣團南下，迎風面降雨增加，基隆北海岸有局部大雨發生機率，北部、東半部地區上午約17至20度、中部地區22至24度、南部地區26至28度，下午起陸續降溫，入夜北部、東北部地區約13至14度、中南部地區約15至19度。

張承傳指出，228連假首日(25日)各地寒冷，周日清晨將迎最低溫，中部以北、東北部約11至12度，其他地區13至15度，局部地區更有8至9度機率，白天北部地區高溫不超過15度，中南部地區約20度，高屏地區約23至25度，北部及東半部將迎局部雨，其他地區為多雲到晴。周六晚間到周日清晨中部以北、東北部地區2千至3千公尺以上山區有降雪機率。

他表示，下周一起冷氣團減弱，氣溫回升，北部地區高溫約17至19度，中部地區約22度，南部地區約22至25度；下周二溫度持續回暖，一路到周三，僅東半部、北部山區有局部雨勢，其他地區為多雲到晴。

他指出，下周四將再迎一波東北季風，北部、東北部再轉涼，迎風面北部、東半部降雨，並一路持續到5日。另外，他也提醒，明天、下周二、三西半部有局部霧或低雲恐影響能見度。

冷氣團 低溫 東北季風

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